Foc pus intenționat la o fermă din Prahova. Pompierii s-au luptat 14 ore cu flăcările

18-01-2026 | 08:50
Pompierii din Prahova s-au luptat 14 ore cu un incendiu izbucnit în curtea unei ferme din localitatea Fulga.  

Marilena Iordache

Peste 5.000 de baloți de paie s-au făcut scrum. După ce au stins vâlvătaia, militarii au fost nevoiți să folosească buldozerele pentru a se asigura că nu există focare ascunse.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost pus intenționat. Acum, polițiștii au deschis o anchetă.

O familie a rămas pe străzi, în plină iarnă. Cele două case în care locuiau au fost distruse într-un incendiu

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, prahova, ferma, intentionat,

Dată publicare: 18-01-2026 07:29

