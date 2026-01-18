Foc pus intenționat la o fermă din Prahova. Pompierii s-au luptat 14 ore cu flăcările
Pompierii din Prahova s-au luptat 14 ore cu un incendiu izbucnit în curtea unei ferme din localitatea Fulga.
Peste 5.000 de baloți de paie s-au făcut scrum. După ce au stins vâlvătaia, militarii au fost nevoiți să folosească buldozerele pentru a se asigura că nu există focare ascunse.
Potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost pus intenționat. Acum, polițiștii au deschis o anchetă.
Sursa: Pro TV
Etichete: incendiu, prahova, ferma, intentionat,
Dată publicare:
18-01-2026 07:29