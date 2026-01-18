Cinci schiori au murit în urma a două avalanşe în vestul Austriei. Autorităţile avertizează asupra riscului extrem

Stiri externe
18-01-2026 | 07:34
ski
Shutterstock

Cinci schiori au murit sâmbătă în urma a două avalanşe produse în regiunea Salzburg Pongau, din vestul Austriei, au anunţat autorităţile, potrivit AP.

autor
Ioana Andreescu

Patru schiori au fost ucişi de o avalanşă în Valea Gastein, la sud de oraşul Salzburg, care a luat prin surprindere şapte persoane. Două persoane au fost rănite, dintre care una grav, iar a treia a scăpat nevătămată.

Avertismente clare privind riscul ridicat de avalanşe

„Această tragedie demonstrează în mod dureros cât de gravă este situaţia actuală în ceea ce priveşte avalanşele”, a declarat Gerhard Kremser, şeful districtului serviciului de salvare montană din Pongau, menţionând „avertismentele clare şi repetate” privind riscul de avalanşă.

Patru elicoptere de salvare, echipe de salvare montană şi echipe canine ale Crucii Roşii, precum şi o echipă de intervenţie în situaţii de criză au fost trimise de urgenţă la faţa locului.

Cu aproximativ 90 de minute mai devreme, o schioare a murit după ce a fost îngropată de o avalanşă în zona Bad Hofgastein, situată la o altitudine de aproximativ 2.200 de metri.

Citește și
incendiu, hotel, turcia
Zeci de morți și răniți într-un incendiu la un hotel din Turcia. Martorii acuză lipsa sistemelor de siguranță
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

Sursa: News.ro

Etichete: austria, decese, avalanse, ski,

Dată publicare: 18-01-2026 07:34

Articol recomandat de sport.ro
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Citește și...
10.000 de turiști au „invadat” o mică stațiune de ski din Italia, îndrumați de o influenceriță. Excursia a devenit un coșmar
Stiri externe
10.000 de turiști au „invadat” o mică stațiune de ski din Italia, îndrumați de o influenceriță. Excursia a devenit un coșmar

O stațiune de schi din Italia se pregătește pentru un al doilea weekend de haos, după ce aproximativ 10.000 de turiști veniți în excursii de o zi cu buget redus au „invadat” micul oraș săptămâna trecută.

Zeci de morți și răniți într-un incendiu la un hotel din Turcia. Martorii acuză lipsa sistemelor de siguranță
Stiri externe
Zeci de morți și răniți într-un incendiu la un hotel din Turcia. Martorii acuză lipsa sistemelor de siguranță

Este doliu în Turcia, în urma unui incident șocant. 66 de oameni au murit, iar câteva zeci au fost răniți după ce focul a învăluit un hotel aflat într-o stațiune de ski din nordul țării.

Vacanță în Bucovina. Pârtia parc din Vatră Dornei a fost plină. Cât costă o zi ski cu echipament complet
Stiri Turism
Vacanță în Bucovina. Pârtia parc din Vatră Dornei a fost plină. Cât costă o zi ski cu echipament complet

Oricât de frumoasă ar fi o vacanță tot ajunge la final. Cu bagajele pline turiștii care au petrecut Crăciunul în Bucovina au golit pensiunile şi hotelurile.

Recomandări
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski, avertizând că Moscova încearcă să paralizeze reţeaua energetică a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59