Cinci schiori au murit în urma a două avalanşe în vestul Austriei. Autorităţile avertizează asupra riscului extrem

Cinci schiori au murit sâmbătă în urma a două avalanşe produse în regiunea Salzburg Pongau, din vestul Austriei, au anunţat autorităţile, potrivit AP.

Patru schiori au fost ucişi de o avalanşă în Valea Gastein, la sud de oraşul Salzburg, care a luat prin surprindere şapte persoane. Două persoane au fost rănite, dintre care una grav, iar a treia a scăpat nevătămată.

Avertismente clare privind riscul ridicat de avalanşe

„Această tragedie demonstrează în mod dureros cât de gravă este situaţia actuală în ceea ce priveşte avalanşele”, a declarat Gerhard Kremser, şeful districtului serviciului de salvare montană din Pongau, menţionând „avertismentele clare şi repetate” privind riscul de avalanşă.

Patru elicoptere de salvare, echipe de salvare montană şi echipe canine ale Crucii Roşii, precum şi o echipă de intervenţie în situaţii de criză au fost trimise de urgenţă la faţa locului.

Cu aproximativ 90 de minute mai devreme, o schioare a murit după ce a fost îngropată de o avalanşă în zona Bad Hofgastein, situată la o altitudine de aproximativ 2.200 de metri.

