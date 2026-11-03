„Acest eveniment reprezintă un moment extraordinar în istoria americană”, adaugă comunicatul, scrie Agerpres.

Nu au fost oferite detalii despre componenţa delegaţiilor sau despre întâlnire, dar, potrivit textului menţionat, Melania Trump va face o declaraţie joi dimineaţă.

Acest anunţ survine după recentul armistiţiu umanitar din regiunea ucraineană Herson controlată de Rusia, mediat de Prima Doamnă americană, potrivit Washingtonului.

Armistițiul a permis evacuarea unor locuitori

Armistiţiul respectat săptămâna trecută a permis evacuarea unor locuitori din Oleşki, oraş situat la aproximativ zece kilometri sud-est de Herson şi care se confrunta cu penurii grave de alimente şi medicamente din cauza luptelor.

Negocierile dintre Kiev şi Moscova, mediate de Statele Unite, vizând încheierea a aproape cinci ani de conflict sângeros, urmează să fie reluate peste o săptămână în Emiratele Arabe Unite.