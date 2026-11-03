Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă au fost trimişi în judecată de Parchetul General într-un dosar privind săvârşirea unor multiple fapte de corupţie. În aceeaşi speţă au fost deferiţi justiţiei omul de afaceri Mihale Cartali şi Dumitru Daniel Learciu, potrivit Agerpres.

Informații din rechizitoriu

Conform rechizitoriului trimis în instanţă, Gigi Ştefan ar fi primit de la Learciu aproximativ 110.000 de euro, în schimbul promisiunii magistratului că îşi va exercita influenţa asupra unor poliţişti, procurori, funcţionari publici sau şefi de instituţii, în scopul de a obţine pentru Learciu următoarele:

urgentarea demersurilor la nivelul factorilor de conducere din cadrul IPJ Constanţa privind redobândirea permisului său de conducere;

facilitarea transferului unui funcţionar din cadrul unei primării comunale în cadrul unei autorităţi publice;

de a obţine pentru Learciu un post în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie SA (SAPE SA) - din subordinea Ministerului Energiei;

pentru obţinerea unui tratament preferenţial în relaţiile cu Ministerul Energiei şi compania Distribuţie Energie Electrică România SA, ca entităţi publice cu atribuţii în domenii corespunzătoare sau conexe activităţii de avizare/autorizare a proiectelor de infrastructură pentru producerea, stocarea şi distribuţia energiei regenerabile.

***Lista decidenţilor la care a apelat procurorul în favoarea prietenului său.

În rechizitoriu, Parchetul General prezintă şi o listă cu persoanele cu care s-a întâlnit sau a discutat Lerciu în urma intervenţiilor procurorului Gigi Ştefan.

"Astfel, ca urmare a promisiunilor şi a demersurilor corelative efectiv realizate de către inculpatul Ştefan Gigi Valentin, inculpatul Learciu Dumitru-Daniel a avut o serie de întâlniri şi conversaţii telefonice cu Munteanu George Marius (şeful Serviciului Siguranţă Rutieră din cadrul IPJ Constanţa), Ion Eugen (primarul comunei Jurilovca), Horia Teodorescu (preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea), Costel Fotea (preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi), Florin Mitroi (preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa), Suciu Mihaela Rodica (director general al companiei Distribuţie Energie Electrică România SA), Niculescu George Sergiu (preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei), toate discuţiile privind direcţiile de acţiune vizate de cumpărarea de influenţă", se arată în documentele Parchetului General.

***Şpagă dată "în tăcere" într-o pungă de cadouri.

În timpul anchetei, anchetatorii au "plantat" în biroul lui Gigi Ştefan de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa aparatură de înregistrare audio-video. Conform imaginilor înregistrate, Learciu a venit în mai multe rânduri în biroul procurorului, lăsându-i diverse "atenţii", inclusiv o pungă cu bani.

"La data de 12 decembrie 2025, în intervalul orar 09:22 - 10:04, inculpatul Learciu Dumitru Daniel îi oferă inculpatului Ştefan Gigi Valentin o pungă de cadou, cu privire la care acesta din urmă îi indică cu degetul arătător de la mâna dreaptă să o introducă în dulap. Inculpatul Learciu Dumitru Daniel se conformează, după care se poziţionează în faţa inculpatului Ştefan Gigi Valentin, în picioare, scoate telefonul mobil, accesează aplicaţia 'Calculator' şi tastează mai multe cifre, după care prezintă ecranul telefonului procurorului, care face un gest de aprobare, indicând în acelaşi timp cu degetul spre dulapul în care a fost introdusă punga de cadou, fapt ce denotă legătura dintre cifrele tastate şi conţinutul pungii de cadou. Acţiunea descrisă mai sus se repetă până când cei doi inculpaţi lămuresc toate aspectele cu privire la punga primită. Ulterior, după plecarea inculpatului Learciu Dumitru Daniel, inculpatul Ştefan Gigi Valentin scoate din punga de cadou primită mai multe sume de bani, pe care le introduce în borseta sa", se arată în rechizitoriu.

De asemenea, pe 20 aprilie 2026, Learciu îi remite lui Gigi Ştefan două teancuri cu bani, pe care i le pune direct în dulapul mic din biroul său, fără a purta discuţii cu privire la aceste sume, "totul fiind ca un gest natural şi ambii inculpaţi înţelegând exact despre ce este vorba".

"La data de 23 aprilie 2026, în intervalul orar 08:57 - 09:25, inculpatul Learciu Dumitru Daniel îi urează 'La mulţi ani' şi îi comunică inculpatului Ştefan Gigi Valentin să aveţi grijă de noi". Totodată, acesta îi oferă 'un cadou', despre care precizează că 'este şi din partea domnului', fără a-i pronunţa numele, iar procurorul îi confirmă că ştie despre cine este vorba, fără a menţiona numele acestuia. Inculpatul Ştefan Gigi Valentin pune punga în care se afla cadoul primit (produse cosmetice şi băuturi alcoolice) în dulapul mare din biroul său", se arată în documentul trimis în instanţă.

Ulterior, pe 27 aprilie 2026, Learciu îi remite lui Gigi Ştefan o altă sumă de bani pe care o pune direct în dulapul mic din biroul procurorului şi face următoarea afirmaţie: "Am zis să nu înceapă săptămâna".