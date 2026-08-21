Melania Trump, prima apariție publică după o lună. Zvonuri despre o relație între Donald Trump și o asistentă de-a sa

Toate privirile erau ațintite asupra Melaniei Trump, în vârstă de 56 de ani, care nu a mai apărut în public de la finala Cupei Mondiale la Fotbal, la 19 iulie.

„Bună ziua, se pare că v-am lipsit. Iată-mă”, a declarat joi, zâmbind, Prima Doamnă la un eveniment în Grădina Trandafirilor, la Casa Albă, înaintea unei curse auto IndyCar organizată în acest weekend la Washington de către administrația Trump, relatează News.ro, care citează AFP.

Fostul manechin de origine slovenă a lipsit de la mai multe evenimente importante, inclusiv de la dineul corespondenților la Casa Albă, amânat la 26 iulie, după ce a fost prezentă în aprilie, când a fost anulat în urma unor focuri de armă.

Melania Trump, tot mai discretă

O analiză publicată luni de postul american NBC News a arătat că Melania Trump este mult mai discretă de la începutul celui de-al doilea său mandat de Primă Doamnă și că a participat la aproximativ de două ori mai puține evenimente decât în aceeași perioadă a primului său mandat.

Revenirea sa pe scena politică intervine în timp ce iau amploare zvonuri despre o relație amoroasă între președintele Donald Trump și asistenta sa Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani.

Casa Albă a reacționat în mod violent săptămâna trecută, în urma unui candidat democrat la un mandat în Senat.

Cine este Natalie Harp

Natalie Harp este prezentă în mod constant alături de președintele octogenar de la începutul celui de-al doilea său mandat.

Ea îi redactează uneori postările pe Truth Social și îi imprimă documente, motiv pentru care este supranumită „imprimanta umană”.

Natalie Harp nu părea să fie prezentă la acest eveniment, organizat joi în Grădina Trandafirilor Casei Albe.