Judecătoarea federală Mary Kay Vyskocil a decis că demersul lui Wolff, formulat în baza legislației anti-SLAPP — destinată respingerii rapide a proceselor considerate abuzive — a fost „preventiv” și prezentat într-o „formă oarecum forțată”, scrie The Guardian.

În hotărârea de 45 de pagini, magistratul a transmis clar că instanța nu poate decide anticipat cine ar câștiga un eventual proces.

„Reclamantul cere o declarație potrivit căreia, dacă prima doamnă îl dă în judecată, el ar trebui să câștige. Nu așa funcționează instanțele federale.”

Cum a început conflictul dintre Melania Trump și Michael Wolff

Michael Wolff, autorul mai multor cărți controversate despre Donald Trump, a deschis acțiunea anul trecut după ce Melania Trump a cerut public retragerea unor afirmații făcute de acesta despre gestionarea dosarelor legate de Jeffrey Epstein.

Potrivit avocatului Melaniei Trump, Alejandro Brito, declarațiile lui Wolff i-ar fi provocat primei doamne „prejudicii reputaționale și financiare copleșitoare”.

„Nu va avea altă opțiune decât să îl dea în judecată dacă nu își retrage declarațiile”, i-a transmis avocatul autorului printr-o scrisoare oficială.

Judecătoarea Vyskocil, numită în funcție de Donald Trump, a considerat că Wolff a încercat să obțină un avantaj procedural prin depunerea rapidă a cazului la New York înainte ca Melania Trump să deschidă oficial procesul în Florida.

Magistratul a acuzat autorul de „forum shopping de rea-credință” și de un „nivel nepotrivit de joc tactic”.

„Rezultatul este simplu. Instanța nu va fi folosită pentru a supraveghea o dispută prezentată într-un mod abuziv și, prin urmare, refuză să analizeze fondul cauzei.”

Legătura cu Jeffrey Epstein reaprinde controversele

În motivarea deciziei este menționat și faptul că documente ale Departamentului de Justiție arată că Michael Wolff ar fi avut numeroase comunicări cu Jeffrey Epstein despre prima campanie prezidențială a lui Donald Trump.

Procesul a fost inițial deschis într-o instanță de stat din New York, însă avocații Melaniei Trump au reușit transferarea cauzei într-o instanță federală, unde au cerut respingerea dosarului sau mutarea acestuia în Florida.

În final, judecătoarea a decis că litigiul trebuie să urmeze procedurile normale și a dispus respingerea acțiunii.