Discutăm despre cazul criminalului Emil Gânj, despre impunitate, lipsă de reacție și despre vieți mutilate într-un stat care, de multe ori, păstrează tăcerea. Continuăm campania Știrilor ProTV: „Iubirea nu omoară!”

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

8 iulie 2025. Anda avea 23 de ani când Emil Gânj a năvălit peste ea și a ucis-o cu o cruzime ieșită din comun.

Dan Rusu, criminolog și psiholog: „Ei trec prin radar, ei sunt cunoscuți, este un secret cunoscut în comunitate ca acea victimă. La un moment dat va fi ucisă.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cazul de la Miheșu de Câmpie din Mureș este probabil cel mai relevant pentru falimentul, pentru eșecul instituțiilor statului. Emil Gânj a fost condamnat la 15 ani pentru omor și a fost eliberat cu 5 ani mai devreme și, deși a încălcat un ordin de protecție în 2024 și era dat în urmărire generală, a venit și și-a ucis fosta parteneră cu toporul, a incendiat trupul acesteia și casa.”

Chestor Constantin Mihalache, șef al IPJ Mureș: „Criminal norocos sau anchetatori proști? Nu, n-aș merge pe niciuna din cele 2 variante ale dumneavoastră. Norocul ăsta ține cât ține și speranța și dorința noastră este ca să punem mâna pe el cât mai repede. În cazul nostru nu se poate vorbi de anchetatori proști, poate vorbi de situații pe care le-am gestionat mai bine sau trebuie să recunoaștem uneori mai puțin bine.”

Tiberia Gyurca, sora victimei: „Nu suntem liniștiți. Frica tot e. Pentru că el e tot în libertate. Cred că am fost șocată. Așteptam să vină de undeva acum. Am văzut-o intrând. Am văzut ultima oră când a fost tragedia aia când stăteam cu. La masă i-au intrat în casă. De atunci, ea nu a mai văzut-o, eu o știam așa cum e ea vie, de asta o așteptam să fie cumva de undeva și am fost șocată până acum. Și îmi lipsește foarte tare acum, parcă trece timpul și mi-e mai greu. Chiar îmi dau seama, dar chiar nu mai vine. Anul ăsta a fost un coșmar pentru voi. Și ca într-un film de groază, adică eu, când eram mică, îmi era frică de primele declarații, nu multă mele. Acum am ajuns chiar unu. Vedeți, nu credeam asta că se întâmplă niciodată.”

Mama și fiul victimei au fost luați și duși într-o casă de protecție, în zonă au rămas surorile.

Camelia, sora victimei: „Dar cum să mai încasați un șoc că eu nici acum nu cred că am 2 moartă și omorâtă el. Și parcă ieri, alaltăieri s-a întâmplat, am rămas prinse acolo, toți e un coșmar, parcă totul se întâmplă.”

Tiberia Gyurca, sora victimei: „Păi nu era dată, doar îl căutau ei prima dată cu prima bătaie care i-a dat-o la sol. Pe urmă a venit, a răpit-o. Atunci era dat. Atunci. Și nu, nu au fost găsit. S-au întors după 6 luni de la răpire și au omorât-o. Resursele au fost mobilizate abia după tragedie, pentru «vânarea» criminalului. Și de această dată... tardiv!”

În iunie 2026, Tribunalul Mureș l-a condamnat pe Emil Gânj la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție.

Chestor Constantin Mihalache, șef al IPJ Mureș: „A trecut totuși un an și 3 luni. Da, este greu și pentru noi, este o bombă cu ceas, este un criminal în libertate. Suntem conștienți de asta și toate măsurile care s-au luat la nivelul Poliției Române și Ministerului Afacerilor Interne au la bază aceste considerente.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Șocant este că la un an de la comemorarea uciderii Andei, aici, Miheșu de Câmpie. Mormântul a fost profanat exact în noaptea în care se împlinea un an de la crimă. Crucea a fost legată cu un lanț de care atârna o pereche de șosete bărbătești, care probabil că aparțin lui Emil Gânj. Poate este un ritual de origine romă sau doar un semnal prin care criminalul sau apropiați ai acestuia au vrut să transmită un mesaj.”

Camelia, sora victimei: „Altcineva n-a venit ca să facă, că ăsta e caz de pușcărie. Toată lumea știe că acolo, la cimitir, e plin de camere. Nu s-a riscat nimeni.”

Tiberia, sora Andei: „Ca să ne avertizeze cumva că mai urmăm 4 din familie după semnele alea celui pus el. Așa, mă gândesc eu. Poate fi orice alt nebun. Da, dar e pe mine acolo mă duce gândul, asta e părerea mea.”

Chestor Constantin Mihalache, șef al IPJ Mureș: „S-a inițiat un dosar penal. Ca infracțiune, profanarea de morminte. Activitățile sunt în curs de derulare. Suntem în faza în care, ușor, ușor, vom reuși să demonstrăm ce s-a întâmplat acolo. Nu pot să vă dau mai multe amănunte, neputând să. Discul a fost gândit, a fost un membru al familiei, a fost un nu pe aici în acest moment. Răspunsul nu-l voi pot da.”

Andreea Braga, Centrul Filia: „O reacție foarte specifică de blamare a victimei, care există de multe ori în rândul profesioniștilor și a societății. Avem un criminal care este în libertate. Și care nu răspunde pentru atrocitățile pe care le-a comis și asta descurajează alte victime să ceară ajutorul autorităților.”

Chestor general Benone Matei: „Am dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști, 6 polițiști cu funcții de conducere, din care ofițeri și 5 agenți, respectiv 8 polițiști cu funcții de execuție.”

Chestor Constantin Mihalache, șef al IPJ Mureș: „Poliția a făcut tot ce ține … să salveze viața lui? Eu, așa consider că da, tot ceea ce am putut, ceea ce este în competența noastră am făcut.”

Șeful Inspectoratului Mureș este în funcție. Șeful Poliției Române este în funcție. Conducerea MAI este în funcție. Ucigașul Andei este liber.

Legea femicidului ar trebui să aducă un instrument de măsurare a riscului, o evaluare prin care organele judiciare să aibă semnalat pericolul.

Andreea Braga, Centrul Filia: „Ministerul Justiției a spus că sunt într-un impas pentru că legea nu spune cine este inițiatorul proiectului de act normativ pentru instrumentul de evaluare a riscului. Așa că ei încă caută să înțeleagă de unde trebuie apucat firul.”

Cristian Chiriac, procurorul general al României: „Este o formulare destul de vagă. Dar sunt convinsă că vom găsi soluții cât mai bune. Instrument de analiză a riscului și vom face propuneri în sensul de a se elabora un instrument cât mai eficient. În aici, iarăși o sincopă și o problemă reală. Nu-și asumă nimeni. Pentru că nu este prevăzut de lege.”

Anda a murit nu doar din cauza unui criminal, ci din cauza unui sistem falimentar, care a întors capul. Din păcate, povestea ei nu este un accident și fără măsuri clare, următoarea victimă e deja condamnată.