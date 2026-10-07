''Nu vom vedea drapelul ceh pe scenă anul viitor'', a declarat televiziunea cehă pe platforma X, adăugând că speră să revină în concurs la un moment dat, scrie Agerpres.

Potrivit regulilor Eurovision, doar un difuzor membru al Uniunii europene de radio-televiziune (UER) poate desemna artistul care va reprezenta ţara respectivă. La ediţia din 2026 organizată la Viena şi câştigată de bulgăroaica Dara, cântăreţul ceh Daniel Zizka a terminat pe locul al 16-lea cu melodia ''Crossroads''. Niciun artist ceh nu a câştigat vreodată concursul.

Guvernul de coaliţie naţionalist condus de miliardarul Andrej Babis doreşte să facă trecerea de la un sistem de redevenţe plătite de telespectatori la o finanţare directă din partea statului, angajându-se să reducă subvenţiile pentru televiziunea şi radioul publice.

Ambele instituţii media au anunţat deja restructurări de posturi şi ajustări ale programelor. Parlamentul ceh, unde coaliţia lui Babis deţine majoritatea, nu a votat încă această reformă a finanţării televiziunii publice.

Mai multe voci critice, printre care şi ONG-ul Reporters sans frontieres (RSF), au spus că decizia poate pune în pericol independenţa mass-media publice. Televiziunea şi radioul cehe au organizat deja o grevă simbolică împotriva acestui proiect în luna iunie.

Criticii lui Andrej Babis îl acuză de asemenea că doreşte să limiteze independenţa mass-media publice, după modelul aliaţiilor săi, premierul slovac Robert Fico sau a fostului premier maghiar Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie.

Decizia Cehiei de a nu participa la Eurovision reprezintă o nouă lovitură financiară pentru UER după ce Irlanda şi Spania şi-au anunţat deja intenţia de a boicota ediţia 2027 din cauza participării Israelului.

Radiodifuzorul irlandez RTE a invocat ''pierderile îngrozitoare şi continue de vieţi omeneşti în Gaza'', precum şi ''criza umanitară în curs''.

Cinci ţări europene - Ţările de Jos, Islanda, Irlanda, Slovenia şi Spania - au boicotat ediţia din 2026, punând sub semnul întrebării motivele pentru care Israelul a fost autorizat să participe în ciuda războiului din Fâşia Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată la scurt timp după invadarea Ucrainei.