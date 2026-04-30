Melania Trump a optat pentru o creație Christian Dior Haute Couture, purtând o rochie roz pal din mătase, fără bretele, completată de mănuși din piele întoarsă alb-crem, conform unui raport al Casei Albe, potrivit USA TODAY.

Ținute elegante și apariții coordonate

Regina Camilla a ales o nuanță mai intensă de roz pentru rochia sa semnată de Fiona Clare, punând în valoare un colier îndrăzneț din ametist și diamante, alături de cercei asortați. Cele două au purtat și ținute complet albe pe 27 aprilie, când cuplul regal a sosit în SUA pentru prima vizită de la încoronarea lui Charles.

Melania Trump a mai purtat un costum din două piese semnat Ralph Lauren, completat de pantofi Manolo Blahnik și o pălărie largă din paie, piesa centrală a ținutei. Ea mai purtase anterior un accesoriu similar, o pălărie neagră semnată Eric Javits, la ceremonia de învestire din 2025 a soțului său, Donald Trump.

La rândul său, Regina Camilla a ales o pălărie largă, purtată înclinat, alături de o rochie cu mâneci lungi și celebra broșă Cullinan V, o piesă istorică provenită de la Regina Mary.

Vizită diplomatică și discurs în Congres

Înainte de cina oficială de la ora 20:00, Regele Charles III și Regina Camilla au avut programată o vizită privată în reședința Casei Albe, o sesiune de vizualizare de documente și o întâlnire oficială cu invitații. Mai devreme în aceeași zi, regele a susținut un discurs rar în fața unei sesiuni comune a Congresului, abordând relația tensionată, dar durabilă, dintre Regatul Unit și SUA.

Vizita cuplului regal, alături de președintele Donald Trump și prima doamnă, marchează prima deplasare în SUA de la urcarea pe tron a lui Charles în 2022, după moartea mamei sale, Queen Elizabeth II.

Anterior, Donald Trump a vizitat Marea Britanie în septembrie, în cadrul celei de-a doua vizite de stat, după cea din 2019, în timpul primului său mandat.

Palatul Buckingham a transmis într-un comunicat că Regele Charles III va „celebra conexiunile istorice și relația bilaterală modernă dintre Regatul Unit și Statele Unite”. Cuplul regal va rămâne în SUA până pe 30 aprilie, marcând 250 de ani de la independența Americii față de Marea Britanie.