În vest maximele au atins 28 de grade Celsius, iar oamenii care au avut liber au ieșit la plimbare la terase și chiar la plajă.

În Capitală au fost 27 de grade Celsius iar căldura ne va răsfăța toată săptămâna.

Ca într-o zi veritabilă de vară vestul şi sudul ţării s-au încălzit bine la soare. Erau 27 de grade în Arad la ora 16. Aşa că cine a putut, s-a relaxat pe şezlong lângă piscină pentru un bronz de toamnă.

Alţii au ieşit la plimbări lungi, la o îngheţată sau un picnic în mijlocul săptămânii.

Tânăr: "Mergem la o terasă, socializăm, ne plimbăm pe aici pe lângă apă."

Bărbat: "E indicat să mănânci o înghețată pe vremea asta".

De căldură se bucură inclusiv albinele.

Petre Doda ne arată - apicultor: "Ramele sunt pline cu miere, albinele sunt pe ea".

Episodul pe care îl traversam poartă numele de "vară indiană" - care descrie o perioadă de vreme caldă toamna, înainte de un episod de răcire bruscă a vremii. Expresia provine din America de Nord.

Ioan Hațegan – istoric: "De la un fenomen întâlnit de coloniştii francezi în zona Quebecului, Canada, când totul era bine frumos indienii îşi pregăteau proviziile pentru iarnă şi la un moment dat la începul lui octombrie vremea se schimbă brusc, vară deplină."

Ezra Hauer, meteorolog: "Sunt undeva cu 6-7 grade mai ridicate decât media climatologică. Încă trei zile vom mai avea parte de temperaturi ridicate, apoi cu pătrunderea unui front rece vom avea parte de precipitaţii şi scăderea temperaturilor spre normalul perioadei."

Vreme de vară este în aproape toată Europa. În Portugalia s-au înregistrat 30 de grade, în Spania 29, iar în Italia şi Malta 27.