DIICOT a anunțat că a pus sechestru pe șapte din onturile bancare ale fostului candidat la prezidențiale. În conturi s-ar afla peste 100.000 de euro, potrivit unor surse judiciare.

Corespondent Pro TV: „Procurorii DIICOT au comunicat în mod oficial faptul că i-au pus sub sechestru șapte conturi bancare în care, potrivit unor surse apropiate anchetei, s-ar afla peste 100.000 de euro. Este o nouă măsură asigurătorie impusă de procurorii DIICOT în acest dosar, în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și în care anchetatorii vorbesc despre un presupus prejudiciu de 1.100.000 de euro. Este a doua măsură asigurătorie, după sechestrul pus pe vila familiei Georgescu de la Mogoșoaia, o măsură pe care, de altfel, Călin Georgescu a contestat-o la Tribunalul București, acolo unde chiar miercuri s-a judecat plângerea lui și urmează să fie dat publicității verdictul. Însă, între timp, aici, la DIICOT, a ajuns și soția lui, Cristela Georgescu, pentru aceeași procedură a perchezițiilor informatice. Sunt multe dispozitive electronice ridicate în urma acelor percheziții, 27 la număr: telefoane, tablete, laptopuri, dar și medii de stocare. Anchetatorii, practic, extrag toate fișierele, în special cele de corespondență, le copiază pentru a le analiza ulterior și pentru a stabili dacă sunt sau nu relevante în economia acestui caz. Însă, la fel de important este faptul că avocatul lui Călin Georgescu, cel care a spus că nu comentează noul sechestru asigurător, a făcut o cerere de înlocuire a arestării preventive la Tribunalul București cu arestul la domiciliu, o cerere ce va fi judecată de instanță săptămâna viitoare”.