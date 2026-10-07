Acest nou proiect rămâne învăluit într-o mare incertitudine, în special în ceea ce priveşte eventualele beneficii financiare pentru familia Trump.

Preşedintele american, fost dezvoltator imobiliar pasionat de construcţii, a înmulţit şantierele de la revenirea sa la Casa Albă, estompând în mod constant graniţa dintre funcţia sa oficială şi interesele sale private, notează agenţia de presă citată.

"Guvernul SUA a cerut să fie studiată posibilitatea de a se crea un refugiu prezidenţial la complexul de golf Trump International din Palm Beach pentru viitorii preşedinţi, astfel încât aceştia să poată desfăşura acolo reuniuni importante într-un mediu de clasă internaţională", a declarat un responsabil al Casei Albe pentru AFP, confirmând această informaţie dezvăluită iniţial de presa locală.

Acesta a enumerat calităţile amplasamentului respectiv: "Proprietatea se află la câteva minute de aeroportul internaţional Donald J. Trump (aeroportul din Palm Beach a fost recent redenumit după preşedinte), nu are clădiri care să o domine, nu are case în jur, beneficiază de măsuri excelente de securitate, este aproape de forţele de ordine şi, pe deasupra, este şi un teren de golf de renume internaţional. Acestea sunt condiţiile necesare pentru o reşedinţă prezidenţială", a indicat el.

Acest responsabil, care a solicitat anonimatul, nu a precizat dacă familia lui Donald Trump va fi remunerată pentru punerea la dispoziţie a complexului său de golf sau dacă guvernul va deveni proprietarul acestuia.

Miliardarul de 80 de ani consideră deja complexele sale de golf ca pe nişte anexe ale Casei Albe.

Aici primeşte lideri străini, aşa cum s-a întâmplat recent în Irlanda sau anul trecut în Scoţia, unde a încheiat un acord comercial cu Uniunea Europeană în sala de bal a uneia dintre proprietăţile sale. În decembrie, summitul G20 va avea loc într-un alt domeniu din Florida deţinut de Trump, la Miami.

Dacă proiectul s-ar concretiza, ar însemna o schimbare radicală de decor.

Proprietăţile lui Donald Trump sunt cunoscute pentru decorul lor încărcat.

Preşedintele american vizitează una dintre ele aproape în fiecare weekend, dar ocoleşte Camp David, o bază militară situată în plină natură în apropierea Washingtonului, mai austeră, unde oaspeţii sunt cazaţi în cabane din lemn.

Camp David a găzduit numeroase negocieri diplomatice la nivel înalt.

Acest sit a dat numele acordurilor din 1978 semnate de Egipt, Israel şi SUA, care au fost negociate acolo, aminteşte AFP.