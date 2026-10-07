Cel mai recent „trofeu” capturat și redat apoi Dunării cântărea peste 50 de kilograme și avea aproximativ un metru nouăzeci lungime.

Somnul care cântărea mai bine de 50 de kilograme a fost prins pe unul dintre canalele Deltei de cei doi pescari care, din vară, se întrec în capturi impresionante. De această dată, peștele uriaș nu a opus multă rezistență – a ieșit la suprafață după mai puțin de cinci minute de drill.

Cu trei săptămâni în urmă, aceiași pescari au bifat o captură și mai mare: un pește de aproximativ 60 de kilograme și doi metri lungime.

Captura-record a echipei a cântărit 100 de kilograme și avea doi metri și 20 de centimetri. De fiecare dată, exemplarele de somn sunt eliberate, spun cei doi pescari, care au și probe video pentru a demonstra acest lucru.