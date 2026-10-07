Aceste state dețin echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de barili - inclusiv peste 200 de milioane de barili de motorină -, anunță într-un comunicat această organizație internațională fondată la OCDE, cu sediul la Paris. Ea anunță că statele sunt pregătite „să elibereze (cantități) suplimentare din aceste stocuri pe piață, dacă și atunci când acest lucru se va dovedi necesar”, potrivit News.ro.

AIE subliniază că statele membre „au susținut de asemenea prioritatea acordată unei scoateri din stoc de motorină, în măsura în care acest lucru este posibil, având în vedere tensiunile actuale pe piețele” mondiale.

400 de milioane de barili promise în martie

Până în prezent, au fost eliberate aproximativ 325 cele 400 de milioane de barili promise de către cele 32 de state membre AIE în martie, precizează agenția.

Unele țări au eliberat „volume mai mari” decât cele la care s-au angajat inițial, precizează ea.

„Eliberarea integrală a tuturor stocurilor promise, dar încă nepuse pe piață în cadrul acestei acțiuni colective, ar permite adăugarea altor aproximativ 100 de milioane de barili”, anunță ea.

O reuniune a statelor membre este prevăzută săptămâna viitoare, în vederea unei „evaluări” și „examinări” a situației, anunță ea.

Vineri, Grupul celor Șapte (G7) anunța „o eliberare coordonată, prin intermediul AIE, a 100 de milioane de barili, care începe imediat”, în contextul în care prețurile carburanților rămân la un nivel foarte ridicat pe piețe mondiale, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și blocării Strâmtorii Ormuz.

Exporturile de petrol brut din țări din Orientul Mijlociu - fără Iran - au depășit săptămâna trecută nivelul de dinainte de războiul din Iran, potrivit societății de monitorizare maritimă Kpler, însă produsele rafinate se află în continuare sub tensiune.