Mărturia studentei supraviețuitoare după două atacuri armate, ultimul la Universitatea Brown. „Sunt foarte supărată”

O studentă în anul al doilea la Universitatea Brown, care a supraviețuit împușcăturilor din 2018 din Parkland, Florida, este profund indignată după ce a trăit încă o dată experiența unui atac armat în campusul său.

„Sunt foarte supărată. Sunt foarte supărată că mi se întâmplă asta din nou. Și sunt pur și simplu șocată”, a declarat Zoe Weissman, în vârstă de 20 de ani, potrivit New York Post.

„Cred că mental mă simt ca și cum aș avea din nou 12 ani. Aceste sentimente sunt exact aceleași pe care le-am avut în 2018”, a spus Weissman despre atacul în care au murit 17 persoane la Liceul Marjory Stoneman Douglas.

Weissman a adăugat că în prezent nu se țin cursuri la Universitatea Brown, dar studenții erau „pe teren” pentru a susține examenele finale înainte de vacanța de iarnă, când un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara, ucigând două persoane și rănind nouă.

„Există deja studenți care au supraviețuit împușcăturilor din școala din Oxford, Michigan, și apoi au mers la Michigan State și au supraviețuit unui alt incident similar”, a spus ea.

„Acesta nu este un fenomen nou și vom ajunge într-un punct în care vor exista oameni ca mine, care au supraviețuit două astfel de evenimente”, a adăugat Weissman.

Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după atacul de sâmbătă de la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui bilanţ al poliţiei.

