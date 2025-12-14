Mărturia studentei supraviețuitoare după două atacuri armate, ultimul la Universitatea Brown. „Sunt foarte supărată”

Stiri externe
14-12-2025 | 13:40
Zoe Weissman
Zoe Weissman/Linkedin

O studentă în anul al doilea la Universitatea Brown, care a supraviețuit împușcăturilor din 2018 din Parkland, Florida, este profund indignată după ce a trăit încă o dată experiența unui atac armat în campusul său.

autor
Mihai Niculescu

„Sunt foarte supărată. Sunt foarte supărată că mi se întâmplă asta din nou. Și sunt pur și simplu șocată”, a declarat Zoe Weissman, în vârstă de 20 de ani, potrivit New York Post.

„Cred că mental mă simt ca și cum aș avea din nou 12 ani. Aceste sentimente sunt exact aceleași pe care le-am avut în 2018”, a spus Weissman despre atacul în care au murit 17 persoane la Liceul Marjory Stoneman Douglas.

Weissman a adăugat că în prezent nu se țin cursuri la Universitatea Brown, dar studenții erau „pe teren” pentru a susține examenele finale înainte de vacanța de iarnă, când un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara, ucigând două persoane și rănind nouă.

Citește și
soldati sua siria
Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac

„Există deja studenți care au supraviețuit împușcăturilor din școala din Oxford, Michigan, și apoi au mers la Michigan State și au supraviețuit unui alt incident similar”, a spus ea.

„Acesta nu este un fenomen nou și vom ajunge într-un punct în care vor exista oameni ca mine, care au supraviețuit două astfel de evenimente”, a adăugat Weissman.

Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după atacul de sâmbătă de la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui bilanţ al poliţiei.

Sursa: New York Post

Etichete: SUA, atac, universitate,

Dată publicare: 14-12-2025 13:06

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 10 oameni au murit, 12 sunt răniți
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 10 oameni au murit, 12 sunt răniți

Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi din Australia, cu multiple victime. Unul dintre trăgători ar fi fost ucis, duminică.

Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac
Stiri externe
Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac

Trei cetățeni americani, doi militari ai Armatei SUA și un interpret civil, şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-o ambuscadă care a avut loc în Palmira, în centrul Siriei.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Atac armat la Universitatea Brown. Nouă persoane au fost împușcate. Primele imagini cu suspectul
Stiri externe
Atac armat la Universitatea Brown. Nouă persoane au fost împușcate. Primele imagini cu suspectul

Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei.

Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington
Stiri externe
Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington

Amiralul olandez care a făcut față invaziei ruse în Ucraina avertizează asupra „riscului unui război nuclear între Rusia și Alianța Atlantică în trei sau cinci ani”.

Recomandări
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE
Stiri externe
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE

Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 10 oameni au murit, 12 sunt răniți
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 10 oameni au murit, 12 sunt răniți

Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi din Australia, cu multiple victime. Unul dintre trăgători ar fi fost ucis, duminică.

Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați”
Stiri actuale
Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați”

Spitalul de Copii din Iași funcționează în continuare în regim de avarie. Toate internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate, după ce s-a descoperit că apa din clădire este contaminată cu bacterii periculoase.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28