Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 10 oameni au murit, 12 sunt răniți

Stiri externe
14-12-2025 | 12:38
Atac pe plaja Bondi
AFP

Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi din Australia, cu multiple victime. Unul dintre trăgători ar fi fost ucis, duminică.

autor
Mihai Niculescu

Din primele informații, cel puțin 10 oameni au murit, iar 12 sunt răniți.

Potrivit canalului naţional australian ABC, unul dintre cei doi atacatori se numără printre cei ucişi, iar atacul a făcut de asemenea 12 răniţi.

Jurnaliștii de la Jerusalem Post susțin că atacul a vizat o petrecere de Hanuka.

Potrivit cotidianului Sydney Morning Herald, mai multe persoane au fost rănite, în timp ce posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.

„Am fost informaţi în legătură cu situaţia securitară din Bondi. Cerem populaţiei din zonă să urmeze instrucţiunile poliţiei" statului Noul Wales de Sud, a declarat un purtător de cuvânt al premierului australian Anthony Albanese.

Autorităţile australiene au declanşat duminică o amplă intervenţie de securitate pe celebra plajă Bondi din Sydney, după ce poliţia a anunţat existenţa unui „incident în curs” şi a cerut populaţiei să se pună de urgenţă la adăpost.

atac armat plaja bondi

Într-un mesaj transmis pe reţelele sociale, poliţia din statul New South Wales a avertizat publicul să evite zona. „Poliţia intervine într-un incident în curs pe plaja Bondi şi ordonă populaţiei SĂ EVITE zona. Toate persoanele care se află acolo trebuie să se pună la adăpost”, se arată în comunicatul emis de New South Wales Police.

La scurt timp după lansarea avertismentului, forţele de ordine au anunţat că au arestat două persoane suspecte, fără a oferi însă detalii suplimentare cu privire la natura incidentului sau la motivele reţinerii.

Potrivit cotidianului Sydney Morning Herald, mai multe persoane ar fi fost rănite în urma evenimentelor, informaţie susţinută şi de imaginile difuzate de posturile de televiziune Sky şi ABC, care au surprins oameni întinşi pe nisip, în timp ce echipele de intervenţie se aflau la faţa locului.

De asemenea, pe platforma X au circulat înregistrări video filmate de martori, în care se văd persoane fugind în toate direcţiile pe plajă, pe fundalul unor focuri de armă şi al sirenelor de poliţie, ceea ce a amplificat panica în zonă.

Situaţia a fost confirmată şi la nivel guvernamental. Un purtător de cuvânt al premierului australian Anthony Albanese a declarat că autorităţile sunt la curent cu „situaţia de securitate din Bondi” şi a cerut populaţiei din zonă să respecte cu stricteţe instrucţiunile transmise de poliţia statului.

Plaja Bondi, situată în estul oraşului Sydney, este cea mai cunoscută plajă din Australia şi atrage zilnic un număr mare de turişti, surferi şi înotători, mai ales în weekend.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 14-12-2025 12:14

