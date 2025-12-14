Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Stiri externe
14-12-2025 | 07:43
atentatul din Bedrlin cover

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

autor
Mihai Niculescu

Autorităţile din Germania au anunţat sâmbătă arestarea a cinci bărbaţi suspectaţi că pregăteau un atentat cu maşină-bombă, de inspiraţie islamistă, ce urma să vizeze un târg de Crăciun din landul Bavaria, potrivit informaţiilor transmise de AFP și preluate de news.ro.

Cei cinci suspecţi – un cetăţean egiptean, trei marocani şi un sirian – au fost reţinuţi vineri, în urma unei operaţiuni desfăşurate de poliţie şi parchet. Conform unui comunicat comun al anchetatorilor, planul urma să fie pus în aplicare în regiunea Dingolfing-Landau, situată în apropiere de München.

Potrivit surselor judiciare, egipteanul, în vârstă de 56 de ani, ar fi iniţiat ideea atacului, intenționând ca o piaţă din zonă să fie vizată „folosind un vehicul pentru a ucide sau răni cât mai multe persoane posibil”. Cei trei cetăţeni marocani, cu vârste cuprinse între 22 şi 30 de ani, ar fi acceptat să participe direct la comiterea atentatului, în timp ce suspectul sirian, în vârstă de 37 de ani, ar fi avut rolul de a-i încuraja şi sprijini moral.

Anchetatorii au precizat că există indicii clare privind „o motivaţie islamistă” în spatele acestui proiect. Toţi cei cinci bărbaţi au fost prezentaţi sâmbătă în faţa unui judecător, care a dispus plasarea lor în arest preventiv.

Citește și
alexander dughin
Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” spune ideologul lui Putin, Alexander Dughin. Fără „suveranitate”

Contextul este unul extrem de sensibil pentru Germania, după ce anul trecut un atac cu maşină la târgul de Crăciun din Magdeburg s-a soldat cu şase morţi şi peste 300 de răniţi. Autorul acelui atac, Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un cetăţean saudit care s-a declarat islamofob, este în prezent judecat pentru faptele sale.

De asemenea, memoria colectivă rămâne marcată de atentatul islamist comis la târgul de Crăciun din Berlin, în 2016, când 13 persoane şi-au pierdut viaţa. Atacul de la Magdeburg, din 20 decembrie 2024, a reactivat temerile legate de securitatea evenimentelor publice şi a readus în prim-plan dezbaterile privind măsurile de protecţie.

Pe fondul acestor riscuri, în 2025 mai multe oraşe germane, printre care Overath, din apropiere de Köln, au decis să anuleze organizarea târgurilor de Crăciun, invocând costurile ridicate ale măsurilor de securitate.

Anul trecut, Germania a găzduit peste 7.000 de târguri de Crăciun, care au atras aproximativ 170 de milioane de vizitatori şi au generat venituri totale de circa 4,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ 25 de euro cheltuiţi de fiecare vizitator.

Sursa: Pro TV

Etichete: germania, atentat, craciun,

Dată publicare: 14-12-2025 07:30

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Un pakistanez, cetățean american, a fost prins „din întâmplare” cu un adevărat arsenal și planuri întocmite pentru un atentat
Stiri externe
Un pakistanez, cetățean american, a fost prins „din întâmplare” cu un adevărat arsenal și planuri întocmite pentru un atentat

Individul a fost arestat după ce Poliția i-a descoperit colecția de arme: puști de asalt, un pistol care se transforma în pușcă, muniție și veste antiglonț, precum și cu un manifest.

Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” spune ideologul lui Putin, Alexander Dughin. Fără „suveranitate”
Stiri externe
Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” spune ideologul lui Putin, Alexander Dughin. Fără „suveranitate”

Ideologul lui Putin, Alexander Dughin, a cărui fiică a fost ucisă într-un atentat cu mașină capcană, a declarat că Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” și că „nu va mai exista suveranitate”.

Trei tinere, arestate după ce ar fi plănuit un atentat terorist la Paris. Urmau să atace baruri și săli de concert
Stiri externe
Trei tinere, arestate după ce ar fi plănuit un atentat terorist la Paris. Urmau să atace baruri și săli de concert

Trei tinere, de 18, 19 și 21 de ani, au fost arestate, suspectate că plănuiau un atac la Paris, în contextul comemorării a 10 ani de la atentatele de la Bataclan soldate cu 130 de morți.

Alertă la Paris din cauza unei scrisori găsite din întâmplare în catedrala Notre-Dama. Ce scria în răvaș
Stiri externe
Alertă la Paris din cauza unei scrisori găsite din întâmplare în catedrala Notre-Dama. Ce scria în răvaș

O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză.  

DIICOT a reținut un bărbat de 33 de ani pentru acte de terorism. Dispozitive explozive descoperite la domiciliu
Stiri actuale
DIICOT a reținut un bărbat de 33 de ani pentru acte de terorism. Dispozitive explozive descoperite la domiciliu

Un bărbat de 33 de ani din Bistrița-Năsăud, acuzat că pregătea un atentat terorist pe teritoriul României, a fost arestat. Procurorii DIICOT spun că individul a construit bombe artizanale pe care le-a detonat ca să testeze efectul.

Recomandări
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin
Stiri externe
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm
Stiri actuale
Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm

Continuă ancheta la Cluj după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Sâmbătă, încă două femei venite tot din Asia au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă
Stiri actuale
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 31 - 2025

21:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28