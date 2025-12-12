Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington

Stiri externe
12-12-2025 | 22:01
Rob Bauer
Getty

Amiralul olandez care a făcut față invaziei ruse în Ucraina avertizează asupra „riscului unui război nuclear între Rusia și Alianța Atlantică în trei sau cinci ani”.

autor
Sabrina Saghin

Până pe 17 ianuarie anul trecut, amiralul olandez Rob Bauer a fost cel mai înalt responsabil militar al NATO, scrie Elmundo.

În această funcție, a trebuit să facă față invaziei ruse în Ucraina și, după cum dezvăluie în acest interviu, unui moment critic în toamna anului 2022, când Moscova a amenințat că va folosi bomba atomică împotriva acestei țări dacă Kievul nu va permite ieșirea a 20.000 de soldați ruși încercuiți în regiunea Herson.

Bauer, care lucrează acum în sectorul privat, consideră că există un risc real ca NATO și Rusia să fie în curând angajate într-un război și amintește că doctrina militară a Moscovei prevede utilizarea bombelor atomice în conflicte. De asemenea, el exclude posibilitatea ca Donald Trump să abandoneze Europa și susține că UE ar trebui să investească mai mult în apărare și în obținerea independenței economice față de China.

Nu am simțit că războiul este complet scăpat de sub control, dar momentul care mi s-a părut cel mai îngrijorător a fost în toamna anului 2022, când aproximativ 20.000 de ruși, cu tot echipamentul lor, au rămas blocați pe malul vestic al râului Dnipro [în Herson]. Rușii voiau să se retragă spre est, dar peste râu exista un singur pod mic, ceea ce făcea foarte dificilă deplasarea echipamentului lor. Atunci, ministrul rus al Apărării [care era la acea vreme Serghei Soighu] a sunat la Londra, Paris și Washington pentru a-i informa despre posibila utilizare a unei bombe atomice tactice. Nu știu exact care au fost răspunsurile lor. Dar mesajul din partea acestor capitale a fost de așa natură încât rușii au renunțat la opțiunea bombei atomice. Cred, deși nu sunt pe deplin sigur, că SUA a cerut Ucrainei să le permită rușilor să traverseze podul respectiv.”, a spus Rob Bauer

Citește și
tanc ucraina, armata ucraina
Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina

Sursa: elmundo.es

Etichete: Rusia, Ucraina,

Dată publicare: 12-12-2025 21:49

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble
Stiri actuale
Cum au acționat hackerii ucraineni, pas cu pas, paralizând gigantul rus Aeroflot. Rusia a pierdut atunci peste 260 mil. ruble

În dimineața zilei de 28 iulie 2025, toate sistemele informatice ale Aeroflot au căzut — de la e-mailul corporativ până la check-in-ul pasagerilor.

Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei
Stiri externe
Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina

Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina, relatează vineri TASS.

Cum văd analiștii discursul despre război al lui Mark Rutte: „Într-o mare măsură s-a adresat americanilor”
Stiri externe
Cum văd analiștii discursul despre război al lui Mark Rutte: „Într-o mare măsură s-a adresat americanilor”

Șeful Alianței Transatlantice, Mark Rutte, îi îndeamnă pe aliați să se înarmeze, pentru a descuraja Rusia să atace și alte state după Ucraina.

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”
Stiri actuale
Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”

În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane au ieșit să protesteze, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Oameni au ieșit în stradă și în marile orașe.

Top citite
1 Ignatul cand este
Shutterstock
Stiri Diverse
Când este Ignatul. Tradiții și obiceiuri în ziua în care sunt sacrificați porcii de Crăciun
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță proiecte mari pe plan profesional
3 Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Știrile PRO TV
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28