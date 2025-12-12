Rusia a pregătit un atac cu bombă nucleară în Ucraina. Kremlinul informase Londra, Paris și Washington

Amiralul olandez care a făcut față invaziei ruse în Ucraina avertizează asupra „riscului unui război nuclear între Rusia și Alianța Atlantică în trei sau cinci ani”.

Până pe 17 ianuarie anul trecut, amiralul olandez Rob Bauer a fost cel mai înalt responsabil militar al NATO, scrie Elmundo.

În această funcție, a trebuit să facă față invaziei ruse în Ucraina și, după cum dezvăluie în acest interviu, unui moment critic în toamna anului 2022, când Moscova a amenințat că va folosi bomba atomică împotriva acestei țări dacă Kievul nu va permite ieșirea a 20.000 de soldați ruși încercuiți în regiunea Herson.

Bauer, care lucrează acum în sectorul privat, consideră că există un risc real ca NATO și Rusia să fie în curând angajate într-un război și amintește că doctrina militară a Moscovei prevede utilizarea bombelor atomice în conflicte. De asemenea, el exclude posibilitatea ca Donald Trump să abandoneze Europa și susține că UE ar trebui să investească mai mult în apărare și în obținerea independenței economice față de China.

„Nu am simțit că războiul este complet scăpat de sub control, dar momentul care mi s-a părut cel mai îngrijorător a fost în toamna anului 2022, când aproximativ 20.000 de ruși, cu tot echipamentul lor, au rămas blocați pe malul vestic al râului Dnipro [în Herson]. Rușii voiau să se retragă spre est, dar peste râu exista un singur pod mic, ceea ce făcea foarte dificilă deplasarea echipamentului lor. Atunci, ministrul rus al Apărării [care era la acea vreme Serghei Soighu] a sunat la Londra, Paris și Washington pentru a-i informa despre posibila utilizare a unei bombe atomice tactice. Nu știu exact care au fost răspunsurile lor. Dar mesajul din partea acestor capitale a fost de așa natură încât rușii au renunțat la opțiunea bombei atomice. Cred, deși nu sunt pe deplin sigur, că SUA a cerut Ucrainei să le permită rușilor să traverseze podul respectiv.”, a spus Rob Bauer

