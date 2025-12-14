Atac armat la Universitatea Brown. Nouă persoane au fost împușcate. Primele imagini cu suspectul

Stiri externe
14-12-2025 | 08:15
Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei.

Autorul atacului nu a fost încă prins.

Şase pacienţi se află în stare critică, dar stabilă, iar unul este în stare critică, a declarat spitalul într-un comunicat transmis CNN. Doi pacienţi se află în stare stabilă.

Spitalul este în prezent închis, dar acceptă în continuare pacienţi la secţia de urgenţe, se arată în comunicat. „Spitalul Rhode Island va continua să furnizeze informaţii actualizate pe măsură ce vor fi disponibile mai multe detalii.”

Spitalul Miriam, situat tot în Providence şi afiliat Universităţii Brown, nu a primit niciun pacient.

Potrivit poliţiei, suspectul pare să aibă în jur de treizeci de ani şi a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce părăsea clădirea.

Înregistrarea video de supraveghere difuzată de poliţie arată un bărbat pe care anchetatorii îl consideră suspectul care a tras, în timp ce părăseşte clădirea Barus şi Holley, a declarat Timothy O'Hara, şeful adjunct al poliţiei din Providence.

„Este persoana pe care o considerăm suspectul, care părăseşte zona mergând pe Hope Street şi virând la dreapta pe Waterman. Poartă haine de culoare închisă. Nu îi puteţi vedea faţa”, a spus O'Hara despre înregistrarea video.

Împuşcăturile au avut loc într-o sală de clasă de la primul etaj şi se pare că toate victimele sunt elevi.

Potrivit primarului oraşului Providence, Brett Smiley, împuşcăturile de sâmbătă au avut loc în clădirea Barus and Holley a Universităţii Brown. Clădirea găzduieşte săli de clasă şi laboratoare pentru departamentele de inginerie şi fizică ale universităţii, a declarat Smiley într-o conferinţă de presă sâmbătă seara. Clădirea a fost construită în 1965 şi include 117 laboratoare, 150 de birouri, 15 săli de clasă, 29 de săli de laborator şi trei săli de conferinţe, potrivit site-ului web al universităţii.

Brett Smiley a declarat pentru CNN că uşile clădirii Barus & Holley erau descuiate, sâmbătă, din cauza examenelor în curs.

Asta însemna că „oricine putea intra în clădire”, a spus el.

Majoritatea clădirilor Universităţii Brown necesită acces cu „card magnetic”, deşi nu este clar dacă a fost cazul aici.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, atac, impuscaturi, universitate,

Dată publicare: 14-12-2025 07:29

