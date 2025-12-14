Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac

Trei cetățeni americani, doi militari ai Armatei SUA și un interpret civil, şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-o ambuscadă care a avut loc în Palmira, în centrul Siriei.

Incidentul s-a produs în timpul unei întâlniri cu lideri locali, desfășurate în cadrul operațiunilor comune americano-siriene de combatere a terorismului.

Potrivit autorităţilor americane, atacul a fost pus la cale de un fost membru al forțelor de securitate siriene, suspectat de apartenență la organizaţia teroristă Stat Islamic. Individul a fost ulterior neutralizat de forțe partenere siriene, informează Al Jazeera.

Incidentul a avut loc în apropierea sitului antic Palmira, în regiunea Homs, unde o patrulă mixtă americano-siriană a fost prinsă într-o ambuscadă. Doi membri ai forțelor de securitate siriene au fost răniți, la fel şi alți trei militari americani care au fost evacuați de urgență cu elicoptere către baza Al-Tanf, situată în apropierea frontierei cu Irakul.

Deși niciun grup nu a revendicat oficial atacul, oficiali americani îl atribuie rețelei ISIS. E pentru prima oară din 2019 încoace când SUA pierd oameni în luptă, în Siria.

Forțele Statelor Unite se aflau în Palmira pentru a sprijini operațiunile de combatere a ISIS, în cooperare cu noul guvern sirian condus de președintele Ahmed al-Sharaa, instalat după înlăturarea lui Bashar al-Assad. Palmira, oraș strategic cucerit de ISIS în 2015 și recucerit ulterior, rămâne o zonă instabilă, aflată doar parțial sub controlul Damascului.

În acest context, trupele americane desfășoară patrule și întâlniri cu lideri locali pentru a preveni regruparea celulelor teroriste. Statele Unite mențin în continuare câteva sute de militari în estul Siriei, care sunt coordonează operațiunile coaliției anti-ISIS, alături de forțe kurde și alți parteneri locali.

Reacțiile oficiale de la Washington nu au întârziat. Președintele Donald Trump a promis „represalii foarte serioase” şi a calificat atacul drept o lovitură a ISIS împotriva Statelor Unite și a Siriei. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că responsabilii vor fi vânaţi şi ucişi „fără milă”. Iar trimisul special al SUA pentru Siria, Tom Barrack, a condamnat pierderile de vieți omenești și a reafirmat angajamentul comun al Washingtonului și Damascului în lupta împotriva terorismului.

