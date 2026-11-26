Deputații Italiei au aprobat un decret privind limitarea numărului de copii străini și interzicerea burqa în şcoli
Deputaţii Italiei au aprobat un decret guvernamental care vizează stimularea integrării în şcoli şi care impune între altele o limită de 30% numărului de elevi străini care nu cunosc bine limba italiană în fiecare clasă.
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Potrivit Agerpres, care citează agenţia ANSA, pachetul legislativ, adoptat de deputaţi cu 142 de voturi "pentru", 112 "împotrivă" şi patru abţineri - şi care a fost deja aprobat de Senat - include, de asemenea, interzicerea purtării burqa în şcolile italiene, obligaţia părinţilor de a învăţa limba italiană, dar şi măsuri de sprijin pentru elevii cu dizabilităţi, de combatere a hărţuirii online şi de prevenire a abandonului şcolar.
Actul normativ conţine şi un amendament care prevede o reducere cu 50% a preţului manualelor şcolare în format digital, prevedere ce a generat disensiuni în cadrul coaliţiei de guvernare în Senat, unde formaţiunea de centru-dreapta Forza Italia (FI) a votat împotrivă, în timp ce partidul de dreapta Fraţii Italiei (FdI), condus de premierul Giorgia Meloni, a votat pentru.
"Prin această măsură, oferim soluţii concrete familiilor italiene şi susţinem dreptul fiecărui elev la succes şcolar. (...) Asigurăm o protecţie sporită elevilor cu dizabilităţi şi sprijinim familiile acestora, alocăm resurse suplimentare pentru achiziţionarea manualelor, valorizăm personalul şcolar şi asigurăm o nouă finanţare pentru rolul de Ťprofesor tutoreť", a declarat ministrul educaţiei, Giuseppe Valditara.
"De asemenea, promovăm o integrare autentică a elevilor străini, bazată pe cunoaşterea limbii italiene şi pe respectarea unor reguli comune", a adăugat el.
Elly Schlein, lidera Partidului Democrat (PD), de centru-stânga, de opoziţiei, a exprimat o opinie contrară, subliniind că "şcolile nu au nevoie de limite menite să ţină copiii străini la distanţă; au nevoie de acoperişuri care să nu se prăbuşească peste capetele elevilor, ceea ce presupune investiţii majore în infrastructura şcolară; au nevoie de acoperişuri prin care să nu pătrundă ploaia. De asemenea, sunt necesare investiţii semnificative în personal; acest guvern a propus noi reduceri în bugetul actual, deşi a susţinut că acestea vor fi eliminate", a notat ea.
"Pe scurt, sunt multe de făcut pentru a contura şcoala viitorului - o şcoală în acord cu Constituţia noastră, care stipulează că educaţia este accesibilă tuturor şi serveşte drept motor pentru incluziune şi dezvoltare colectivă. O ţară care nu crede în şcolile sale nu crede în propriul viitor", a conchis Schlein.
Recent, elevii italieni au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de situaţia precară a şcolilor, aminteşte ANSA.
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