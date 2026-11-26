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Potrivit Agerpres, care citează agenţia ANSA, pachetul legislativ, adoptat de deputaţi cu 142 de voturi "pentru", 112 "împotrivă" şi patru abţineri - şi care a fost deja aprobat de Senat - include, de asemenea, interzicerea purtării burqa în şcolile italiene, obligaţia părinţilor de a învăţa limba italiană, dar şi măsuri de sprijin pentru elevii cu dizabilităţi, de combatere a hărţuirii online şi de prevenire a abandonului şcolar.

Actul normativ conţine şi un amendament care prevede o reducere cu 50% a preţului manualelor şcolare în format digital, prevedere ce a generat disensiuni în cadrul coaliţiei de guvernare în Senat, unde formaţiunea de centru-dreapta Forza Italia (FI) a votat împotrivă, în timp ce partidul de dreapta Fraţii Italiei (FdI), condus de premierul Giorgia Meloni, a votat pentru.

"Prin această măsură, oferim soluţii concrete familiilor italiene şi susţinem dreptul fiecărui elev la succes şcolar. (...) Asigurăm o protecţie sporită elevilor cu dizabilităţi şi sprijinim familiile acestora, alocăm resurse suplimentare pentru achiziţionarea manualelor, valorizăm personalul şcolar şi asigurăm o nouă finanţare pentru rolul de Ťprofesor tutoreť", a declarat ministrul educaţiei, Giuseppe Valditara.

"De asemenea, promovăm o integrare autentică a elevilor străini, bazată pe cunoaşterea limbii italiene şi pe respectarea unor reguli comune", a adăugat el.

Elly Schlein, lidera Partidului Democrat (PD), de centru-stânga, de opoziţiei, a exprimat o opinie contrară, subliniind că "şcolile nu au nevoie de limite menite să ţină copiii străini la distanţă; au nevoie de acoperişuri care să nu se prăbuşească peste capetele elevilor, ceea ce presupune investiţii majore în infrastructura şcolară; au nevoie de acoperişuri prin care să nu pătrundă ploaia. De asemenea, sunt necesare investiţii semnificative în personal; acest guvern a propus noi reduceri în bugetul actual, deşi a susţinut că acestea vor fi eliminate", a notat ea.

"Pe scurt, sunt multe de făcut pentru a contura şcoala viitorului - o şcoală în acord cu Constituţia noastră, care stipulează că educaţia este accesibilă tuturor şi serveşte drept motor pentru incluziune şi dezvoltare colectivă. O ţară care nu crede în şcolile sale nu crede în propriul viitor", a conchis Schlein.

Recent, elevii italieni au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de situaţia precară a şcolilor, aminteşte ANSA.