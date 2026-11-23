Totodată, ele trebuie să identifice şi să destructureze reţelele financiare prin care Rusia îşi finanţează operaţiunile de influenţă şi să-şi schimbe strategia de comunicare pentru a contracara propaganda Kremlinului.

Sunt câteva dintre măsurile propuse de preşedintele Maia Sandu în discursul susţinut la plenara Adunării Parlamentare a NATO, desfăşurată luni la Berlin, informează Deschide.md, citată de Agerpres.

Maia Sandu a avertizat că Rusia poartă două războaie interconectate: unul convenţional împotriva Ucrainei şi altul cognitiv împotriva democraţiilor europene, prin care încearcă să divizeze societăţile, să erodeze încrederea în instituţii şi să slăbească sprijinul pentru Kiev.

"Rusia nu are nevoie să învingă armatele Europei dacă poate submina voinţa politică din spatele lor", a declarat Maia Sandu.

Preşedinta R. Moldova a îndemnat statele europene să îşi consolideze mecanismele de prevenire a ingerinţelor electorale, avertizând că operaţiunile de influenţă sunt pregătite cu mult înaintea scrutinelor.

"Vreau să avertizez fiecare stat care se pregăteşte de alegeri. Cu mult înainte ca o campanie electorală să înceapă, banii încep să fie alocaţi. De aceea, protejarea alegerilor trebuie să înceapă cu mult înainte de campanie", a subliniat şeful statului.

Maia Sandu a prezentat experienţa Republicii Moldova, unde, potrivit estimărilor autorităţilor, Rusia ar fi cheltuit echivalentul a aproximativ 2% din PIB pentru a influenţa alegerile. Printre metodele utilizate, preşedinta moldoveană a enumerat cumpărarea voturilor, finanţarea ilegală a partidelor, instruirea unor tineri pentru provocarea violenţelor, recrutarea unor preoţi pentru răspândirea propagandei, atacurile cibernetice şi alertele false cu bombă la secţiile de votare din străinătate.

Potrivit Maiei Sandu, obiectivul Moscovei a fost "să înlocuiască libertatea de decizie a cetăţenilor cu deciziile luate la Moscova".

Un alt element esenţial în combaterea ingerinţelor ruseşti, a afirmat preşedintele, este identificarea şi blocarea surselor de finanţare a acestor operaţiuni.

"Trebuie să urmărim banii şi să destructurăm reţelele din spatele acestor operaţiuni. Aceste operaţiuni depind de bani. O bună parte este direcţionată prin canale ilicite, folosind intermediari şi structuri financiare pentru a ascunde originea şi destinaţia banilor", a explicat Maia Sandu.

În acest context, ea l-a menţionat pe Ilan Şor, condamnat în dosarul fraudei bancare şi fugit de justiţia Republicii Moldova, despre care a afirmat că a orchestrat de la Moscova o mare parte a ingerinţelor ruseşti în procesele electorale de la Chişinău.

Preşedinta Maia Sandu a invocat şi activitatea companiei A7, asociată lui Şor, despre care a declarat că a fost desemnată luna trecută de Trezoreria SUA drept organizaţie criminală transnaţională. Potrivit Maiei Sandu, reţeaua ar fi facilitat inclusiv eludarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi tranzacţii legate de vânzările de petrol iranian şi achiziţiile de armament.

"Reţelele folosite pentru interferenţe în alegerile moldovene sunt folosite pentru a ajuta Rusia şi Iranul să evite sancţiunile internaţionale. Ceea ce ameninţă democraţia noastră este parte a unui pericol mult mai larg la adresa securităţii internaţionale. Aşa că trebuie să urmărim aceşti bani, să împărtăşim informaţii şi să sancţionăm persoanele responsabile", a declarat ea.

Maia Sandu a îndemnat la o schimbare a modului în care democraţiile europene comunică despre ameninţările ruseşti. Potrivit acesteia, simpla dezminţire a informaţiilor false nu este suficientă, deoarece permite Kremlinului să stabilească subiectele dezbaterii publice.

"Prea des suntem doar defensivi, negând acuzaţiile Rusiei, corectând falsurile şi răspunzând la fricile pe care le provoacă. Dacă ne petrecem tot timpul răspunzând Rusiei, îi permitem Rusiei să decidă despre ce vorbim", a avertizat aceasta.

Preşedintele a subliniat că guvernele trebuie să explice mai clar valorile democratice, importanţa sprijinului acordat Ucrainei şi consecinţele pe care le-ar avea succesul agresiunii ruse.

"Dacă Rusia luptă pentru inimile şi minţile oamenilor, investigaţiile şi verificarea faptelor nu vor fi suficiente. Trebuie şi noi să mobilizăm inimile şi minţile", a declarat Maia Sandu.

Totodată, ea a pledat pentru un nou angajament comun al guvernelor şi cetăţenilor în privinţa protejării păcii, inclusiv prin explicarea necesităţii investiţiilor în apărare.

"Pentru generaţii întregi, mulţi europeni au trăit fără teama că un război ar putea distruge tot ceea ce au construit. Astăzi, protejarea păcii va necesita luarea unor decizii dificile. Guvernele trebuie să fie transparente despre pericolele la care suntem expuşi şi despre investiţiile necesare pentru a ne apăra. Trebuie să explicăm aceste alegeri şi să ascultăm cetăţenii", a afirmat preşedinta R.Moldova.

Referindu-se la situaţia din Republica Moldova, Maia Sandu a declarat că, în 2026, au fost înregistrate peste 80 de incidente cu drone ruseşti. Potrivit acesteia, fiecare incident este urmat de campanii de manipulare menite să provoace teamă şi să submineze încrederea populaţiei în capacitatea statului de a o proteja.

În acelaşi context, preşedintele a reiterat că neutralitatea constituţională nu trebuie confundată cu lipsa capacităţilor de apărare.

"Republica Moldova este un stat neutru, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie slabă în faţa agresiunilor externe sau să facă faţă provocărilor de securitate singură. Ne întărim capacităţile de apărare, aprofundăm cooperarea practică cu NATO, susţinem Ucraina şi învăţăm din experienţa sa", a declarat Maia Sandu.

Şeful statului a subliniat că stabilitatea Republicii Moldova contribuie direct la securitatea Ucrainei, amintind că cele două state au peste 1.200 de kilometri de frontieră comună.

Maia Sandu a reiterat şi obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană în 2028, subliniind că integrarea europeană reprezintă o componentă esenţială a securităţii statului.