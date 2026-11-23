„Vreau să lansez un avertisment către toate ţările care se pregătesc pentru alegeri. Alegerile sunt momentul în care oamenii îşi transformă convingerile, fricile şi percepţiile în decizii. Şi este posibil ca Rusia să le modeleze de mulţi ani", a susţinut Maia Sandu, într-un discurs la Adunarea Parlamentară a NATO, care se desfăşoară la Berlin, scrie Agerpres.

Ea a acuzat Rusia că desfăşoară un „război cognitiv", în care nu ar fi vorba doar despre „a convinge oamenii să creadă ceva fals, ci şi despre modelarea fricilor şi a îndoielilor prin care iau decizii".

În acest sens, a adăugat Maia Sandu, Rusia a încercat să convingă că viitorul Republicii Moldova nu este în UE, sau că o victorie rusească în Ucraina este doar o chestiune de timp.

„Rusia vrea să ne facă să credem că victoria sa este doar o chestiune de timp”

„Rusia vrea să ne facă să credem că un viitor diferit este inevitabil, că victoria sa este doar o chestiune de timp, că ţări precum Republica Moldova sunt prea mici pentru a rezista şi că nici măcar democraţiile cele mai mari nu pot suporta presiunea sa", a mai spus Maia Sandu.

„Credeau că era o chestiune de zile căderea Ucrainei. Aproape cinci ani mai târziu, ucrainenii continuă să-şi apere ţara. Credeau că Republica Moldova va ceda în faţa presiunii. Dar cetăţenii noştri şi-au apărat libertatea şi alegerea lor", a continuat ea, făcând aluzie aparent la referendumul din 2024, la care 50,46% dintre cetăţenii moldoveni prezenţi la urne au votat pentru includerea apartenenţei la UE în Constituţia ţării.

„Cunoaştem pericolele care ne aşteaptă, dar de asemenea ştim ce putem realiza atunci când suntem uniţi", a concluzionat Maia Sandu, în aplauzele celor prezenţi.