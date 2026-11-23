Potrivit instituţiei prezidenţiale, Adunarea Parlamentară a NATO reuneşte parlamentari din statele membre ale Alianţei şi din ţările partenere pentru dezbateri despre principalele provocări de securitate, scrie News.ro.

Tot la Berlin, Maia Sandu se va întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, conform NewsMaker.md.

„Republica Moldova este partener al NATO din 1994. Cooperarea vizează modernizarea instituţiilor de apărare, rezilienţa şi securitatea cibernetică, cu respectarea neutralităţii constituţionale a ţării”, a menţionat Preşedinţia.

„Germania este unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova”

Programul preşedintei Maia Sandu include şi întrevederi cu preşedinta Bundestagului, Julia Klöckner, cu ministrul federal al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, cu ministrul federal al Apărării, Boris Pistorius, şi cu ministrul federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Reem Alabali-Radovan.

„Germania este unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova şi susţine aderarea ţării la Uniunea Europeană. Asistenţa tehnică şi financiară germană contribuie la consolidarea instituţiilor, la dezvoltarea economică şi regională, la eficienţa energetică, la modernizarea infrastructurii şi a serviciilor publice, precum şi la întărirea apărării şi a rezilienţei Republicii Moldova”, a comunicat instituţia prezidenţială.

Vizita are loc la câteva zile după ce Maia Sandu a participat, pe 19 noiembrie, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, desfăşurată la Berlin.