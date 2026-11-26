Generează rezumat cu AI

Acest împrumut urmează să acopere două treimi din deficitul de război al Kievului în 2027. "Suntem pregătiţi să luăm parte", a anunţat joi Rumen Radev (foto articol).

Premierul bulgar şi-a exprimat mai întâi rezervele faţă de împrumutul de 45 de miliarde de euro destinat Ucrainei, apreciind că Bulgaria trebuie să se ocupe de propriile cheltuieli publice, care fac obiectul unui examen aprofundat, potrivit News.ro, care citează News.ro.

Astfel, Bulgaria se alătura atunci Slovaciei, Ungariei şi Cehiei, un grup care se opune acestui nou împrumut.

Însă, Radev a anunţat joi că Sofia acceptă propunerea - cu condiţia să fie scutită de la finanţarea componentei militare a împrumutului

"Avem o diasporă istorică uriaşă, de 300.000 de bulgari, care trăieşte în Ucraina. Dorinţa şi cererea noastră este să ne concentrăm susţinerea în regiunile în care trăieşte populaţia bulgară în Ucraina", a declarat Rumen Radev la un summit european, la Bruxelles.

"Aşadar, vom contribui, dar, încă o dată, fără bani ai Bulgariei pentru arme, fără bani pentru Războiul din Ucraina", a subliniat el.

Comisia Europeană (CE) a împărţit acest nou împrumut de 45 de miliarde de euro în 25 de miliarde de euro destinate unui ajutor militar şi 20 de miliarde de euro în vederea unui ajutor bugetar.

În total, el urmează să genereze dobânzi anuale cuprinse între două şi 2,5 miliarde de euro, pe care urmează să le plătească statele membre UE.

Kievul nu va rambursa împrumutul atât timp cât Rusia nu-i plăteşte despăgubiri de război.

Rumen Radev a salutat dubla structură a împrumutului şi a anunţat că Bulgaria urmează să contribuie la împrumutul în valoare de 20 de miliarde de euro în vederea ajutorului bugetar, prin care să fie finanţate serviciile publice şi salariile în Ucraina.

El a precizat că va discuta despre acest lucru cu preşedinta Comisiei Ursula von der Leyen la summitul de joi - unde susţinerea Ucrainei ocupă o bună parte a agendei.

Von der Leyen, care a prezentat acest nou împrumut săptămâna trecută, le-a propus în mod public statelor membre UE reticente să participe aşa cum vor ele, în funcţie de preferinţe.

Ea s-a declarat foarte încrezătoare în susţinerea propunerii sale de către Cei 27.

Această confirmare a lui Radev intervine în timp ce cresc presiunile asupra Slovaciei, Ucrainei şi Cehiei pentru ca să ia parte la împrumut.

Germania, Olanda, Suedia, Danemarca şi Irlanda consideră că viitorul buget al UE - aflat în curs de negociere - nu poate să fie adoptat fără o garantare a susţinerii Ucrainei în 2027.

"Este perfect clar că agresiunea rusă în Ucraina este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Iar ucrainenii se luptă pentru propria libertate, dar şi pentru democraţie şi valorile europene", a declarat joi premierul olandez Rob Jetten.

"Trebuie să rămânem alături de ucraineni, care vor avea nevoie de mai multă susţinere militară şi financiară în anii viitori. Acesta este un lucru de care nicio ţară din UE nu se poate dispensa. Toată lumea trebuie să fie solidară cu ucrainenii", a subliniat el.

Rămâne de văzut dacă şefii de stat şi de guverne vor reuşi să atragă Slovacia, Ungaria şi Cehia.

Spre deosebire de Bulgaria, aceste trei ţări au fost scutite de la participarea la un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro şi intenţionează să-şi continue această politică.