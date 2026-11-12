Bruxelles, München, Dublin, Genova și alte orașe s-au alăturat campaniei „No Plastic Filter” („Fără filtre din plastic”), conform Politico și UNN.

Organizația Mondială a Sănătății susține, de asemenea, eliminarea treptată a filtrelor.

Participanții la campanie, inițiată de guvernul olandez, consideră că actualele norme europene, care obligă companiile de tutun să suporte costurile colectării mucurilor de țigară, nu au reușit să reducă poluarea. Prin urmare, aceștia solicită interzicerea completă a filtrelor de țigări.

„Mucurile de țigară reprezintă nu mai puțin de 30% din totalul deșeurilor aruncate pe străzile din Bruxelles. Aceste deșeuri nu doar afectează aspectul orașului nostru, ci pun și o presiune enormă asupra serviciilor municipale”, a declarat Annas Ben Abdelmoumen, consilier al administrației locale pentru curățenia orașului, pentru publicația citată.

Posibilitatea interzicerii filtrelor ar putea fi analizată în cadrul revizuirii a două acte legislative europene: Directiva privind produsele din tutun și Directiva privind materialele plastice de unică folosință. Prima ar putea prevedea interzicerea filtrelor în sine, în timp ce a doua ar putea viza materialele plastice din compoziția acestora.

Majoritatea filtrelor de țigări sunt fabricate din acetat de celuloză, un tip de plastic pe bază de plante, care se descompune lent. Există și alternative biodegradabile, însă acestea sunt încă utilizate foarte rar.

OMS susține eliminarea filtrelor: „Nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate”

Organizația Mondială a Sănătății susține, de asemenea, interzicerea sau eliminarea treptată a filtrelor, subliniind că acestea nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate.

„Filtrul de țigară este componenta care ajunge cel mai frecvent să devină deșeu, conține plastic, provoacă poluare toxică a mediului și generează costuri uriașe pentru municipalități și societate. În plus, filtrul nu face fumatul mai puțin nociv”, a declarat Karl Berenfenger, coordonatorul campaniei din cadrul organizației olandeze Fair Resource Foundation.

Acesta a descris filtrele drept un „produs înșelător” și a adăugat: „Este una dintre cele mai mari escrocherii din istoria modernă. Filtrul de țigară nu ar fi trebuit să existe niciodată”.

Producătorii de tutun nu sunt de acord cu restricțiile

În același timp, companiile producătoare de tutun se opun restricțiilor. British American Tobacco susține că filtrele contribuie la reducerea expunerii la anumite substanțe toxice.

„Nu există țigări sigure, cu sau fără filtru. Cu toate acestea, studiile arată că filtrele contribuie la reducerea expunerii la anumite substanțe toxice și permit respectarea cerințelor legislative europene privind emisiile țigărilor”, a declarat Nathan Jones, directorul departamentului de strategie de reglementare al British American Tobacco pentru Uniunea Europeană.

Compania a mai precizat că, în prezent, nu există o alternativă viabilă la filtre care să poată fi utilizată la scară largă.

Bruxelles și Haga consideră că interzicerea exclusivă a componentei din plastic a filtrelor nu este suficientă. Annas Ben Abdelmoumen, consilier al administrației locale din Bruxelles pentru curățenia orașului, a avertizat că permiterea utilizării unor materiale alternative ar putea crea o portiță pentru producători.

„Producătorii vor putea introduce materiale noi, care, din punct de vedere formal, nu vor mai intra în definiția tehnică a plasticului, dar vor rămâne la fel de nocive în practică, vor persista în mediu și vor afecta curățenia orașelor”, a avertizat acesta.

Între timp, administrația orașului Haga estimează că operațiunile de curățare a mucurilor de țigară costă aproximativ două milioane de euro anual. Viceprimarul orașului, Isabel Broeders, susține, de asemenea, interzicerea completă a tuturor filtrelor de țigări, indiferent de materialul din care sunt fabricate.