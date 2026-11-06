"Propunem o strategie care să întărească sistemul de justiţie şi să combată sistematic corupţia, ca obiective de securitate naţională. E bazată pe consultare instituţională, pe un studiu criminologic, o evaluare externă independentă, activitatea DNA, datele eurobarometrelor Comisiei Europene şi studiile europene privind sectoarele cu risc ridicat de corupţie. Urmăreşte consolidarea integrităţii instituţionale şi a rezilienţei administrative la nivelul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi reducerea vulnerabilităţii la corupţie în sectoare prioritare", a anunţat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Domenii precum achiziţiile publice, transporturile, mediul de afaceri şi întreprinderile publice, administraţia publică, educaţia, sănătatea, protecţia mediului, sportul, sistemul electoral, administraţia publică locală, sectorul fiscal şi cel vamal, controlul administrativ, relaţia administraţiei centrale cu mediul asociativ, prevenirea şi combaterea corupţiei ca facilitator al criminalităţii organizate beneficiază de măsuri adaptate particularităţilor sectoriale şi vulnerabilităţilor recurente identificate. Auditarea periodică, consolidarea funcţiei de consilier de etică şi a structurilor cu atribuţii de integritate, digitalizarea proceselor vulnerabile sunt câteva dintre cele 108 măsuri concrete din planul de acţiune al strategiei, a precizat ministrul.

Conform unui comunicat al MJ, elaborarea noului document strategic se înscrie în obiectivele Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării 2025 - 2030, care consacră întărirea sistemului de justiţie şi combaterea sistematică a corupţiei drept interese şi obiective naţionale de securitate.

În acest context, SNA 2026 - 2030 urmăreşte consolidarea unui răspuns instituţional coerent şi coordonat la riscurile de corupţie, prin măsuri de prevenire şi intervenţie adaptate vulnerabilităţilor identificate.

Noua strategie valorifică experienţa acumulată în implementarea SNA 2021 - 2025, concluziile evaluării externe independente a acesteia, datele şi analizele instituţiilor relevante, precum şi contribuţiile formulate în cadrul procesului extins de consultare instituţională. Fundamentarea documentului a avut în vedere şi evoluţiile recente ale cadrului european, inclusiv Directiva (UE) 2026/1021 privind combaterea corupţiei.

"SNA 2026-2030 consolidează abordarea dezvoltată în ciclurile strategice anterioare, printr-un accent sporit pe prevenirea bazată pe risc, responsabilitatea managerială, adaptarea măsurilor la vulnerabilităţile identificate şi evaluarea rezultatelor şi efectelor produse la nivel instituţional. Astfel, noua strategie pune accent pe trei direcţii majore: prevenirea bazată pe identificarea şi gestionarea riscurilor de corupţie, digitalizarea proceselor vulnerabile şi evaluarea mai riguroasă a rezultatelor şi efectelor măsurilor de integritate", informează MJ.

Arhitectura SNA 2026 - 2030 este construită pe două coordonate complementare, reflectate în următoarele obiective generale:

* Obiectivul general nr. 1 - consolidarea integrităţii instituţionale şi a rezilienţei administrative la nivelul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, prin dezvoltarea şi aplicarea unor standarde comune de integritate, consolidarea responsabilităţii manageriale şi îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale de prevenire a corupţiei;

* Obiectivul general nr. 2 - reducerea vulnerabilităţilor la corupţie prin adoptarea unor măsuri sectoriale adaptate riscurilor specifice, în domenii precum achiziţiile publice, transporturile, mediul de afaceri şi întreprinderile publice, administraţia publică, educaţia, sănătatea, protecţia mediului, sportul, sistemul electoral, administraţia publică locală, sectorul fiscal şi vamal, precum şi în alte domenii în care au fost identificate vulnerabilităţi specifice.

Pentru atingerea acestor obiective, strategia propune două categorii de măsuri: măsuri comune tuturor instituţiilor publice, menite să producă schimbări concrete în modul în care acestea funcţionează, iau decizii şi aplică standardele de integritate şi măsuri sectoriale, adaptate domeniilor în care vulnerabilităţile şi problemele identificate necesită soluţii specifice.

Planul de acţiune aferent Strategiei cuprinde 108 măsuri

"În vederea asigurării unui dialog instituţional constant şi a unei monitorizări participative, noul ciclu strategic menţine cele cinci platforme de cooperare: platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie, platforma administraţiei publice centrale, platforma administraţiei publice locale, platforma mediului de afaceri şi platforma societăţii civile. Acestea au rolul de a sprijini monitorizarea implementării strategiei şi de a analiza stadiul îndeplinirii măsurilor, dificultăţile întâmpinate, bunele practici identificate şi rapoartele de evaluare", precizează MJ.

Planul de acţiune aferent Strategiei cuprinde 108 măsuri, pentru fiecare dintre acestea fiind stabilite instituţii responsabile, indicatori de performanţă, ţinte şi termene de implementare. Prin această abordare, strategia urmăreşte să asigure un cadru clar de responsabilizare instituţională şi să permită evaluarea progresului în raport cu obiectivele asumate.

Totodată, noul ciclu strategic introduce o metodologie distinctă de monitorizare a implementării SNA, orientată spre evaluarea efectelor concrete ale măsurilor implementate şi consolidarea mecanismului evaluărilor tematice de tip peer-review. Acest mecanism presupune parcurgerea mai multor etape: completarea unui chestionar tematic de către instituţia evaluată, efectuarea unei vizite la sediul acesteia, elaborarea unui raport de evaluare, urmată de aprobarea şi publicarea raportului. Prin această abordare se urmăreşte o analiză aprofundată a modului în care instituţiile aplică măsurile de integritate, a rezultatelor obţinute şi a dificultăţilor întâmpinate în implementare.

Ministerul Justiţiei invită instituţiile publice, organizaţiile societăţii civile, mediul de afaceri, profesioniştii şi toate persoanele interesate să consulte documentele publicate şi să transmită, în cadrul procedurii de transparenţă decizională, propuneri şi observaţii cu privire la proiectul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2026 - 2030.

Strategia poate fi consultată pe site-ul MJ, iar termenul pentru transmiterea propunerilor şi observaţiilor este 23 noiembrie.