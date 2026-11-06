Comisia Europeană avertizează că TikTok îi poate împinge pe cei care folosesc aplicația într-o spirală de videoclipuri care le afectează sănătatea mintală. Și cere schimbarea modului în care funcționează platforma.

Corespondent Știrile ProTV: „Totul poate începe de la un simplu videoclip despre slăbit. Te uiți la el, iar TikTok îți arată alte zeci de videoclipuri asemănătoare. Și, văzând mereu oameni care vorbesc despre kilograme și despre cum ar trebui să arate corpul perfect, începi să te compari cu ei, să fii tot mai nemulțumit de felul în care arăți.

Practic, algoritmul îți alimentează continuu nesiguranțele pe care le avem cu toții, într-un fel sau altul. Mai ales într-o lume în care, pe rețelele sociale, viețile celorlalți par mereu perfecte.

Comisia Europeană a constatat, în urma studiilor, că un asemenea mecanism poate accentua anxietatea, tristețea, poate agrava tulburările alimentare sau afecțiunile mentale existente. Pericolul este și mai mare în cazul copiilor sau adulților vulnerabili.”

Dar cei care folosesc TikTok-ul nu pot opri recomandările? Și ce poate face Comisia Europeană?

Corespondent Știrile ProTV: „Tocmai aici este problema. TikTok are un buton «Nu mă interesează», dar este greu de găsit. Comisia spune că și în cazul în care îl folosești, algoritmul poate continua să-ți arate videoclipuri asemănătoare, pentru a te ține cât mai mult timp în fața ecranului, chiar dacă ceea ce vezi îți poate face rău.

De aceea, Comisia Europeană consideră că măsurile luate de TikTok nu sunt suficiente și cere TikTok să-și schimbe algoritmul, adică modul în care este conceput fluxul «Pentru tine», astfel încât oamenii să aibă mai mult control asupra conținutului pe care îl văd.

Deocamdată, concluziile sunt preliminare. Dacă încălcările vor fi confirmate, compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

TikTok respinge acuzațiile. Compania insistă că utilizatorii au control direct și intuitiv asupra propriului conținut.”