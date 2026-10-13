Luptă cu macete filmată pe peronul unei gări din Marea Britanie. VIDEO

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Bataie macete daily mail
Trei bărbați înarmați au fost filmați într-o altercație violentă pe peronul gării Worthing Station, West Sussex, în timp ce călătorii priveau îngroziți.  
autor
Ines Paris

Agresorii erau înarmați cu cuțite, iar unul avea o macetă. Incidentul a avut loc la Worthing Station, West Sussex, duminică seara, 11 octombrie și a fost filmat de pasagerii dintr-un tren, informează Mirror.co.uk.

Gara a fost delimitată și a rămas închisă peste noapte, conform DailyMail.

Ofițerii au cercetat zona Sussex în căutarea vinovaților, dar au spus că nimeni nu a fost găsit.

„Am fost chemați în jurul orei 18:30 ieri (11 octombrie) după ce au fost informați despre altercația în care au fost implicați trei bărbați, pe un peron din gara Worthing”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Britanice de Transport.

Sursa: mirror.co.uk Daily Mail

Etichete: bataie, macete,

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