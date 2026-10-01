Ar fi ucis victima în bătaie, în fața unui bar, spun procurorii. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Imaginile au fost surprinse la scurt timp după ce bărbatul de 25 de ani a fost bătut crunt și a fost găsit în agonie lângă o mașină. Potrivit anchetatorilor, el ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele de bătăuși, lângă ușa unui bar din Fălticeni, după un conflict verbal. Un prieten al victimei a fost și el atacat, dar a scăpat cu câteva răni.

Cei trei agresori sunt acuzați acum de omor, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice.