Pe o stradă din Medgidia, șapte bărbaţi s-au luat la bătaie. Două maşini au fost avariate, iar toti cei implicați au fost identificați și reţinuţi pentru 24 de ore. Polițiștii au fost nevoiți să tragă un foc de avertisment pentru a încheia conflictul. De asemenea, în zonă a fost nevoie şi de intervenţia luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi a jandarmilor, potrivit News.ro.

”Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, la data de 2 octombrie, în timp ce s-ar fi aflat în spaţiul public, pe o stradă din municipiul Medgidia, pe fondul unui conflict spontan, 7 bărbaţi, aparţinând a două grupuri diferite, s-ar fi ameninţat cu acte de violenţă, s-ar fi agresat reciproc folosind obiecte contondente şi înţepătoare, precum şi pietre sau spray-uri iritant lacrimogene”, au afirmat poliţiştii.

Ei au menţionat că un grup format din trei bărbaţi este anchetat şi pentru distrugere, deoarece în timpul încăierării a provocat distrugeri asupra a două autoturisme care aparţineau celuilalt grup, format din patru bărbaţi.

”La faţa locului au intervenit poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia, iar întrucât persoanele în cauză nu s-au supus somaţiilor, a fost executat un foc de avertisment în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale. De asemenea, la scurt timp, la locaţie au ajuns şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, în vederea asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică”, a mai precizat sursa citată.

Cei şapte bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi procurorului de caz pentru luarea unor măsuri preventive.