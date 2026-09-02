Conflictul a izbucnit în comuna Tritenii de Jos. O mașină a trecut cu viteză pe drum, moment în care ar fi ridicat praful. Deranjați de acest lucru, oamenii le-au atras atenția celor din mașină, iar discuția a degenerat rapid. După acel episod, trei tineri au intrat cu forța în curtea persoanelor cu care se certaseră mai devreme, spun polițiștii.

Florin Spaniol, tatăl suspecților: „A avut niște altercații cu niște tineri mai în vârstă ca el. Ce s-a întâmplat nu pot să-mi dau seama. Că ei dau vina pe el, el dă vina pe ei. Amândoi băieții au fost și s-a ajuns la scandal. S-au lovit unul pe altul. Îi pare foarte rău că s-a ajuns la chestiile astea”.

Conflictul s-a transformat rapid într-o bătaie, iar mai multe persoane au fost rănite.

Marius Spaniol, ruda victimelor: „Au început să vină cu bâtele în ogradă și să-i bată. Când ajung acasă deja erau acolo; în terasă la noi. L-o ținut frate-miu că a sunat la poliție. La frate-miu i-a spart aici ochiul”.

Polițiștii au făcut percheziții acasă la suspecți.

Andreea Răchită, ofițer de presă IPJ Cluj: „Fapta ar fi avut loc în prezența mai multor persoane, fiind de natură să tulbure ordinea și liniștea publică, precum și să provoace indignarea celor aflați la fața locului. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mijloace materiale de probă, acestea urmând a fi valorificate în cadrul cercetărilor penale”.

Polițiștii i-au reținut a doua zi pe cei trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 21 ani, care au început bătaia. Ulterior, băiatul de 15 ani a fost plasat sub control judiciar, iar ceilalți doi, arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru lovirea sau alte violențe, violare de domiciliu, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.