Corespondent Știrile PROTV: „Cei doi adolescenți sunt colegi în clasa a noua. Într-una dintre pauze, tânărul de 16 ani a observat că mezinul avea asupra lui o sumă în euro.

Potrivit anchetatorilor, i-a smuls din mână o bancnotă de 20 de euro, apoi a început să îl intimideze ca să îi cedeze și restul. Amenințat cu bătaia, cel mic i-a mai dat încă 5 euro.

Imediat după incident, victima le-a povestit profesorilor tot ce s-a întâmplat. Gestul l-a înfuriat la culme pe agresor, care l-a așteptat la finalul cursurilor și l-a pălmuit. Alertată de conducerea școlii, poliția a deschis o anchetă și l-a reținut pe adolescentul violent. Acesta urmează să ajungă în fața magistraților, care vor decide dacă îl plasează sub o măsură preventivă.”