The Telegraph: Rusia atacă Ucraina cu drone ”Made in China”. Beijingul are un interes pentru ca războiul să nu termine

China înarmează masiv Rusia, în timp ce-și afirmă în mod repetat neutralitatea. În realitate, Beijingul a și recunoscut că nu are niciun interes ca războiul din Ucraina să se sfârșească, pentru că asta ar permite SUA să-și îndrepte atenție către China.

China înarmează în secret Rusia, este concluzia unei ample anchete realizate de The Telegraph, care a descoperit aproape 100 de companii chinezești ce furnizează Rusiei toate componentele necesare pentru fabricarea dronelor folosite în atacarea Ucrainei.

Practic, Beijingul susține direct mașinăria de război a Moscovei, iar Rusia terorizează Ucraina cu drone kamikaze ”Made in China”.

Dronele kamikaze ale Rusiei bâzâie prin ceruri cu sutele, copleșesc apărarea aeriană a Ucrainei și lovesc fără discriminare ținte militare și civile.

Astfel de atacuri cu drone au crescut semnificativ în această vară. Cu doar câteva zile în urmă, Moscova a lansat aproximativ 600 de drone într-o singură noapte, în ceea ce Ucraina a descris ca fiind al doilea cel mai mare bombardament aerian de la invadarea Ucrainei de către Vladimir Putin în februarie 2022.

Nu există prea multe indicii care să sugereze că aceste atacuri se vor diminua. Oficiali din serviciile de informații ucrainene spun că Rusia intenționează să construiască două milioane de drone FPV, 30.000 de drone cu rază lungă de acțiune și 30.000 de drone momeală până la sfârșitul acestui an.

The Telegraph arată că Moscova trebuie să-i mulțumească Beijingului pentru că arsenalul său de drone de luptă nu este niciodată complet epuizat.

97 de firme chineze exportă în Rusia componente pentru fabricarea dronelor

Publicația britanică a constatat că firmele chineze au furnizat direct piese și materiale în valoare de cel puțin 54 de milioane de euro firmelor rusești sancționate pentru producerea de drone, între 2023 și 2024, o perioadă în care Moscova construia infrastructură logistică la scară largă pentru programul său intern de drone.

Aproape un sfert din valoarea acestor transporturi - 12,3 milioane de euro - a fost trimis către firme rusești sancționate pentru producția de drone kamikaze Shahed, proiectate de Iran, care operează într-o zonă economică specială (SEZ) din orașul rusesc Alabuga, conform analizei Telegraph a înregistrărilor comerciale globale compilate de Sayari, o companie de informații despre riscuri și date.

Printre bunurile exportate direct de China către Rusia s-au numărat motoare de aeronave, microcipuri, aliaje metalice, lentile de cameră, fibră de sticlă, lianți de emulsie pentru fibră de sticlă și fire de fibră de carbon - toate componente cheie pentru producerea dronelor care fac ravagii în fiecare noapte în Ucraina. În total, The Telegraph a identificat 97 de furnizori chinezi.

Public, China a simulat neutralitatea în ceea ce privește invazia Rusiei. Însă furnizarea sa de piese de drone sugerează un parteneriat militar puternic între Beijing și Moscova.

Acest lucru se reflectă pe câmpul de luptă, unde soldații ucraineni caută în mod obișnuit echipamente rusești doborâte, doar pentru a descoperi piese fabricate în China.

Piesele din drone rusești doborâte în Ucraina ”încă au mărcile producătorilor” chinezi

„Avem tot timpul plăci și cipuri care provin din China - foarte clar din China”, a declarat un pilot de apărare aeriană din armata ucraineană, care a vorbit sub condiția anonimatului.

„Unele dintre acestea încă au mărcile producătorilor; am văzut unele care au caractere chinezești”, a adăugat el.

Implicarea directă în război prin trimiterea de echipamente militare sau trupe - așa cum a făcut Coreea de Nord - ar fi mult prea riscantă pentru propriile interese strategice ale Chinei.

Prin urmare, Beijingul sprijină Moscova indirect, permițând firmelor chineze să exporte bunuri cu dublu scop comercial și militar, ducând comerțul bilateral la un record de 242,1 de miliarde de euro în 2024.

O relație bilaterală pozitivă este „critică pentru supraviețuirea lor economică”, a declarat Andrea Ghiselli, lector specializat în politica externă a Chinei de la Universitatea din Exeter.

„Una are un interes foarte important în supraviețuirea celeilalte; acest lucru nu se va schimba. Este un fapt simplu, geografic”, a spus el, deoarece cele două țări au o graniță comună de 4.200 km.

Această abordare oferă Beijingului posibilitatea de a acuza Occidentul că este cel care instigă la război prin trimiterea de sisteme de armament și sprijin militar Ucrainei.

„Le oferă posibilitatea de a spune: «nu sprijinim Rusia; nu, nu oferim sprijin militar»”, a spus Ghiselli.

La începutul lunii iulie, ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a declarat în privat oficialilor europeni că pur și simplu nu își poate permite ca Rusia să piardă războiul, deoarece ar risca să permită SUA să își îndrepte întreaga atenție către China.

O zi mai târziu, Andrii Sybiha, ministrul ucrainean de Externe, a postat online imagini cu o componentă chinezească fabricată de Suzhou ECOD Precision Manufacturing – imprimată clar pe piesă – spunând că a fost recuperată dintr-o dronă de luptă Geran-2 (clona rusească a dronei iraniene Shahed-136), doborâtă în timpul unui atac recent asupra Kievului.

China a devenit principalul furnizor extern al Rusiei pentru fabricarea de drone

Firme chineze precum Changzhou Utek Composite, Taishan Fiberglass, Jilin Hongsheng Trading, Yongji Rongdu Commercial and Trading și Hebei Jigao au furnizat o gamă de produse din fibră de sticlă și fibră de carbon, cum ar fi fire, agenți de legătură, componente de procesare și pulbere de fibră de sticlă – toate trimise direct firmelor rusești care operează în Alabuga și sunt implicate în producția de drone Geran/Shahed.

Harbin Bin-Au Technology, Jinhua Hairun Power Technology și Shandong Xinyilu International Trade au furnizat, de asemenea, motoare și componente de aeronave în valoare de aproape 1.000.000 de euro către Drake LLC, care operează în Alabuga.

În doar trei luni în 2023, compania chineză Ningbo Peak Cloud Import and Export a trimis aeronave și motoare de aeronave în valoare de 3,4 milioane de euro către fabrica de aviație civilă Ural din Rusia, sancționată pentru fabricarea de drone de luptă, inclusiv Forpost, utilizate pentru monitorizarea mișcărilor trupelor și lovirea infrastructurii critice.

The Telegraph a identificat, de asemenea, cinci firme rusești, toate sancționate la nivel global, care sunt responsabile de importul de componente din China și care furnizează direct o mare parte din piesele chinezești utilizate în fabricarea dronelor.

Aceste firme rusești - Ural Civil Aviation, Akmetron, PT Electronic, PT Elektronik și Radioline - au achiziționat o gamă largă de componente de la furnizori chinezi, cum ar fi Asia Link Shanghai International Logistics, care a trimis totul, de la produse metalice la cipuri electronice.

La începutul anului 2023, Moscova și Teheranul au convenit asupra unui acord de 1,73 miliarde de euro pentru fabricarea dronelor Shahed pe plan intern, în Rusia.

Dar „după ce Iranul a predat desenele, software-ul și tehnologiile de producție pentru dronele Shahed-136, Rusia a stabilit o producție internă completă”, a scris Centrul pentru Reforme de Apărare, o organizație de cercetare ucraineană, într-un raport revizuit de The Telegraph.

„De atunci, Iranul a trecut în plan secund”, se arată în raport. „China a devenit principalul furnizor extern, componentele critice, precum motoarele și sistemele de navigație, provenind din China”.

