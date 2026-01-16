MApN își face „Armată de influenceri”: 10 creatori de conținut, la antrenamente cu Vânătorii de Munte

Stiri actuale
16-01-2026 | 18:15
mapn

Ministerul Apărării Naționale a lansat o inițiativă de comunicare neconvențională, intitulată „Armata influencerilor”.

 

autor
Vlad Dobrea

În cadrul căreia 10 creatori de conținut participă, timp de 3 zile, la antrenamente alături de militarii Batalionului 21 Vânători de Munte, de la Predeal.

Căpitan Radu Chirilă, Specialist comunicare online în cadrul Direcției de Informare și Relatii Publice, coordonatorul acestei activități, a precizat pentru ȘtirileProTV că activitatea se desfășoară fără buget de promovare și presupune implicarea influencerilor în exerciții specifice pregătirii militare.

Aceștia vor învăța tehnici de supraviețuire, precum construirea de adăposturi în pădure, aprinderea focului și camuflajul, vor participa la probe fizice, cățărare pe stânci, deplasare în câmp tactic, lucru cu echipamente grele, alergare și aruncarea unei grenade de exercițiu.

De asemenea, participanții vor învăța să dezasambleze și să asambleze o armă și vor lucra în echipă pentru orientarea în teren.

Citește și
autocar politia de frontiera
Un român este cercetat penal după ce polițiștii din Giurgiu au făcut o descoperire de 55.000 de euro în autocarul lui. FOTO

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mapn, armata, influenceri,

Dată publicare: 16-01-2026 18:15

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
Un român este cercetat penal după ce polițiștii din Giurgiu au făcut o descoperire de 55.000 de euro în autocarul lui. FOTO
Stiri actuale
Un român este cercetat penal după ce polițiștii din Giurgiu au făcut o descoperire de 55.000 de euro în autocarul lui. FOTO

Un român de 52 de ani este cercetat penal după ce polițiștii de frontieră din Giurgiu l-au prins transportând, într-un autocar din Turcia, bunuri contrafăcute. Valoarea acestora ar fi depășit 285.000 de lei dacă erau vândute ca produse de marcă.

Tatăl unei fetițe a fost sunat de la grădiniță să vină urgent după ea, dar când a văzut-o a avut un șoc. Anchete în Vâlcea
Stiri actuale
Tatăl unei fetițe a fost sunat de la grădiniță să vină urgent după ea, dar când a văzut-o a avut un șoc. Anchete în Vâlcea

Poliţia din Râmnicu Vâlcea s-a autosesizat şi a deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe în cazul unei fetiţe, în vârstă de cinci ani, care s-ar fi rănit în timp ce era la grădiniţă.

Doi bărbați au furat un seif cu 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău și s-au făcut nevăzuți. Ce a urmat
Stiri actuale
Doi bărbați au furat un seif cu 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău și s-au făcut nevăzuți. Ce a urmat

Un bărbat de 37 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de furt calificat, el fiind acuzat că, alături de un partener, ar fi furat un seif cu circa 80.000 de euro dintr-un apartament din Zalău.

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59