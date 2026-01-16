MApN își face „Armată de influenceri”: 10 creatori de conținut, la antrenamente cu Vânătorii de Munte

În cadrul căreia 10 creatori de conținut participă, timp de 3 zile, la antrenamente alături de militarii Batalionului 21 Vânători de Munte, de la Predeal.

Căpitan Radu Chirilă, Specialist comunicare online în cadrul Direcției de Informare și Relatii Publice, coordonatorul acestei activități, a precizat pentru ȘtirileProTV că activitatea se desfășoară fără buget de promovare și presupune implicarea influencerilor în exerciții specifice pregătirii militare.

Aceștia vor învăța tehnici de supraviețuire, precum construirea de adăposturi în pădure, aprinderea focului și camuflajul, vor participa la probe fizice, cățărare pe stânci, deplasare în câmp tactic, lucru cu echipamente grele, alergare și aruncarea unei grenade de exercițiu.

De asemenea, participanții vor învăța să dezasambleze și să asambleze o armă și vor lucra în echipă pentru orientarea în teren.

