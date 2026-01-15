TikTok rescrie preferințele de lectură. Un cititor a comandat cărți în valoare de 82.000 de lei

Cultura
15-01-2026 | 19:30
×
Codul embed a fost copiat

Joi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un prilej de activități festiviste, dar și un bilanț dureros despre ce mai înseamnă mersul la bibliotecă, muzee și teatru pentru o mare parte a populației.

autor
Adriana Stere,  Marius Grama

Influența TikTok a rescris topurile vânzărilor de carte.

Lângă o statuie a poetului, vandalizată de nenumărate ori, un grup de liceeni și-a ținut programul artistic.

Pe cât de pătrunși de emoție au fost profesorii, pe atât de preocupați au părut elevii. Să nimerească rândurile în telefon.

S-au descurcat mai bine decât angajații Ministerului de Interne, care au publicat două versuri din poezia Călin (file din poveste). Doar că le-au copiat greșit și le-au scris pe 4 rânduri... Au revenit cu scuze, după ce eroarea a fost remarcată de comentatori.

Citește și
oameni pe strada
Evenimente organizate în toată România de Ziua Culturii Naționale. Ce spectacole vor fi în București

Revenind în zilele noastre, 80% din cărți sunt comandate tot de pe telefon. La una dintre cele mai mari librării online, cărțile pentru copii au acoperit anul trecut aproape o treime din totalul vânzărilor. Există un cititor care a comandat cărți în valoare de 82 de mii de lei.

Topul celor mai vândute cărți

Micul Prinț și Nopți Albe de Dostoievski conduc clasamentul celor mai vândute cărți pe o platformă, urmate de volume despre vindecare și autocunoaștere. Ferma Animalelor și 1984, două romane-distopie, intră sus în topul de beletristică, alături de două volume popularizate de TikTok.

Loredana Tudor, director: „Observăm încă o dată puterea grupurilor în a propulsa titluri în top. Nopți Albe de Dostoievski a fost redescoperit de TikTok și de comunitatea cititorilor din această rețea.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că, în numai un an, am pierdut două sute de biblioteci și un milion de volume din patrimoniul acestora. Familiile dau, în medie, 96 de lei pe lună pentru activități culturale, recreative și sportive. Jumătate din vizitatorii muzeelor beneficiază de gratuități. Potrivit ultimului Barometru Cultural, 70% dintre români n-au participat niciodată la un eveniment de cultură. Spun că n-au avut timp sau bani, ori n-au avut șansa unei asemenea experiențe în localitatea lor.”

Cu numai 7% dintre români cititori entuziaști, simplul gest al lecturii a ajuns premiat. Într-o cafenea, toți clienții care au adus cu ei cărți de citit au primit un ceai.

Un cerb carpatin a murit la Zoo Târgu Mureș după ce a mâncat o mănușă de piele, cel mai probabil aruncată de un vizitator

Sursa: Pro TV

Etichete: carti, cultura, ziua culturii nationale, lectura,

Dată publicare: 15-01-2026 19:12

Articol recomandat de sport.ro
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC
Citește și...
Președintele României, de Ziua Culturii: „Avem obligația de a nu abandona.” Ce va fi la sala de teatru de la Cotroceni
Stiri actuale
Președintele României, de Ziua Culturii: „Avem obligația de a nu abandona.” Ce va fi la sala de teatru de la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis de Ziua Culturii Române, că, chiar şi într-un context marcat de provocări economice şi geopolitice, avem obligaţia de a nu abandona cultura.

Evenimente organizate în toată România de Ziua Culturii Naționale. Ce spectacole vor fi în București
Stiri Diverse
Evenimente organizate în toată România de Ziua Culturii Naționale. Ce spectacole vor fi în București

Instituţiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii deschid larg uşile pentru public de Ziua Culturii Naţionale.

”Agape’s Reign”. O nouă expoziție de pictură, de Ziua Culturii Naționale: ”Discurs vizual distinct în pictura contemporană”
Stiri Mondene
”Agape’s Reign”. O nouă expoziție de pictură, de Ziua Culturii Naționale: ”Discurs vizual distinct în pictura contemporană”

Artista Rebeca Dumitru, cunoscută sub pseudonimul ”Agape’s Reign”, revine în atenția publicului cu o nouă expoziție care va fi vernisată pe 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale, în spațiul expozițional M Society din București.

Klaus Iohannis: Generația lui Mihai Eminescu ”a transformat cultura într-un veritabil scut împotriva extremismului”
Stiri Politice
Klaus Iohannis: Generația lui Mihai Eminescu ”a transformat cultura într-un veritabil scut împotriva extremismului”

De Ziua Culturii, președintele Kaus Iohannis a transmis un mesaj în care afirmă că ne ”găsim” ”într-un moment de răscruce pentru viitorul României”.

 

Românii au profitat de intrările gratuite la muzeele din țară, de Ziua Culturii, dar și de ziua poetului Mihai Eminescu
Cultura
Românii au profitat de intrările gratuite la muzeele din țară, de Ziua Culturii, dar și de ziua poetului Mihai Eminescu

De ziua poetului Mihai Eminescu, numeroase instituții de cultură din București și din țară au pregătit tururi ghidate, expoziții, piese de teatru și concerte, cu intrare gratuite.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online
Stiri Economice
Liste publice cu românii datori la stat: proiect de lege pentru afișarea restanțierilor online

Autoritățile vor ca datoriile pe care românii le au la Fisc și la direcțiile de taxe locale să apară pe liste publice care pot fi accesate online.

A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi
Stiri actuale
A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi

În premieră pentru infrastructura din România, a ajuns la noi un utilaj uriaș care va fora prin munți, cu ajutorul unei tehnici noi, un tunel rutier de autostradă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Ianuarie 2026

46:25

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59