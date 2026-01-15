TikTok rescrie preferințele de lectură. Un cititor a comandat cărți în valoare de 82.000 de lei

Joi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Un prilej de activități festiviste, dar și un bilanț dureros despre ce mai înseamnă mersul la bibliotecă, muzee și teatru pentru o mare parte a populației.

Influența TikTok a rescris topurile vânzărilor de carte.

Lângă o statuie a poetului, vandalizată de nenumărate ori, un grup de liceeni și-a ținut programul artistic.

Pe cât de pătrunși de emoție au fost profesorii, pe atât de preocupați au părut elevii. Să nimerească rândurile în telefon.

S-au descurcat mai bine decât angajații Ministerului de Interne, care au publicat două versuri din poezia Călin (file din poveste). Doar că le-au copiat greșit și le-au scris pe 4 rânduri... Au revenit cu scuze, după ce eroarea a fost remarcată de comentatori.

Revenind în zilele noastre, 80% din cărți sunt comandate tot de pe telefon. La una dintre cele mai mari librării online, cărțile pentru copii au acoperit anul trecut aproape o treime din totalul vânzărilor. Există un cititor care a comandat cărți în valoare de 82 de mii de lei.

Topul celor mai vândute cărți

Micul Prinț și Nopți Albe de Dostoievski conduc clasamentul celor mai vândute cărți pe o platformă, urmate de volume despre vindecare și autocunoaștere. Ferma Animalelor și 1984, două romane-distopie, intră sus în topul de beletristică, alături de două volume popularizate de TikTok.

Loredana Tudor, director: „Observăm încă o dată puterea grupurilor în a propulsa titluri în top. Nopți Albe de Dostoievski a fost redescoperit de TikTok și de comunitatea cititorilor din această rețea.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că, în numai un an, am pierdut două sute de biblioteci și un milion de volume din patrimoniul acestora. Familiile dau, în medie, 96 de lei pe lună pentru activități culturale, recreative și sportive. Jumătate din vizitatorii muzeelor beneficiază de gratuități. Potrivit ultimului Barometru Cultural, 70% dintre români n-au participat niciodată la un eveniment de cultură. Spun că n-au avut timp sau bani, ori n-au avut șansa unei asemenea experiențe în localitatea lor.”

Cu numai 7% dintre români cititori entuziaști, simplul gest al lecturii a ajuns premiat. Într-o cafenea, toți clienții care au adus cu ei cărți de citit au primit un ceai.

