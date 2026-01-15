Un virus letal atacă delfinii din Marea Neagră. Numărul deceselor s-a dublat. „Nu există un tratament antiviral”

Stiri actuale
15-01-2026 | 19:30
Situație îngrijorătoare la malul mării. Numărul delfinilor morți anul trecut s-a dublat față de perioadele anterioare. Mai bine de jumătate dintre exemplare sunt pui.

autor
Yvette Mîrza

Specialiștii spun că de vină ar putea fi un virus asemănător cu cel al rujeolei la oameni. Iar previziunile nu sunt optimiste. Deja, de la începutul anului, trei delfini au fost găsiți eșuați.

Imaginile au fost surprinse în ultimele zile pe plajele din Eforie, Saturn și Vama Veche. Nici nu a început bine anul, iar ecologiștii au descoperit trei mamifere eșuate. 

Specialiștii explică posibilele cauze ale deceselor

George Tudorache, coordonator ONG Mare Nostrum: „Aceștia erau toți din specia marsuin. Motivele pot fi diverse, de la cauze naturale, la boli, cât și prinderea accidentală în plasele de pescuit și alte unelte de pescuit."

Anul trecut, numărul exemplarelor eșuate s-a dublat față de perioada precedentă. Cifrele arată o realitate îngrijorătoare. Pentru că definiți morți sunt în mare parte pui, există riscul ca pe termen mediu numărul acestor mamifere marine – și așa mic – să scadă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Mai bine de jumătate dintre delfinii eșuați descoperiți anul trecut au fost pui sau juvenili din specia marsuin. Cele mai multe mamifere eșuate au fost descoperite pe plajele din sudul litoralului, în Eforie și în Vama Veche."

Războiul din Ucraina și alte pericole pentru delfini

Dincolo de războiul din Ucraina, care a transformat bazinul Mării Negre într-o zonă de stres pentru aceste animale, cu nave de luptă, submarine și aplicații militare, acum există și un alt pericol.

Marian Paiu, manager ONG Mare Nostrum: „Anul trecut am înregistrat 83 până la finalul anului. Dacă la adulți ne raportăm fie la capturări accidentale, loviri sau la zgomote, la pui putem să vorbim, pe de o parte, de morbillivirus, care știm că în 2012 a făcut ravagii în Marea Neagră și ar putea fi un nou caz, sau chiar bruceloză, care provoacă un avort spontan."

Adrian Bîlbă, doctor în științe: „E o boală virală, ca și rujeola, nu există un tratament antiviral. Iar acolo, în larg, în apa mării, ce tratament să le facă și cine? O boală care, dacă începe să pornească o epizootie, câțiva ani de zile va constitui o sursă de restrângere populațională pentru aceste mamifere marine."

Potrivit ultimului recensământ din 2019, coordonat de biologii români, în Marea Neagră ar trăi 250 de mii de delfini.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, mare, delfini,

Dată publicare: 15-01-2026 19:11

