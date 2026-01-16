S-a emis primul ordin de protecție din România împotriva unei mame, pentru „violență psihologică”. Cum și-a abuzat fiica

16-01-2026 | 19:26
După modificările legislative care recunosc alienarea părintească drept violență psihologică și, implicit, violență domestică, a fost emis și primul ordin de protecție împotriva unei mame.  

autor
Teodora Suciu

Este acuzată că aproape 7 ani l-a împiedicat pe fostul soț să petreacă timp cu fiica lui. Femeia riscă, de asemenea, să fie decăzută din drepturile părintești.

Aceasta, arată judecătorii, ar fi folosit mai multe forme de abuz, chiar retragerea fetiței de la școală. Bărbatul a demonstrat în instanță că fetei i-a fost indusă o stare de teamă față de el, în timp ce mama susține că fetița este cea care refuză să îl vadă.

Judecătorii au emis ordinul de protecție pentru că, din 2019, încă de la vârsta de 6 luni a fetei, mama l-a împiedicat pe tatăl ei să o vadă.

Magistrații spun că mama ar fi comis mai multe abuzuri asupra fetei: a retras-o de la un medic de familie, a refuzat orice ajutor financiar din partea tatălui, a izolat-o de colectivitate, i-a schimbat numele și nu a mai dus-o la școală.

Instanța a decis ca fata să se mute la tatăl ei și i-a interzis mamei să se apropie la mai puțin de 50 de metri de aceasta. Ea a fost obligată să poarte brățară electronică. A fost emis ordin de protecție și împotriva rudelor femeii, pentru că ar fi ajutat-o în abuzuri.

Ce este alienarea parentală

Mihai, tatăl fetiței: ”Mama nu mi-a permis nici să mă prezint la botezul fiicei mele. I-a fost indusă această stare de teamă și de spaimă asupra mea. Copilul striga la mine, îmi cerea într-un mod imperativ să fac anumite lucruri pe un ton... folosind niște expresii de adulți. Fosta soție locuia la casă, eu eram cumva în afara curții, la poartă, iar copilul în holul casei”.

Mama a susținut în instanță că fetița nu vrea să îl vadă pe tatăl ei. În plus, femeia a spus că bărbatul ar fi agresiv și că nu știe să interacționeze cu fiica lui.

Termenul de înstrăinare părintească sau alienare parentală a fost introdus în lege acum doi ani. Este definit drept o formă a violenței psihologice prin care unul dintre părinți sau membri ai familiei extinse generează sau folosește în mod intenționat o situație în care copilul ajunge să manifeste reținere sau ostilitate față de un părinte.

Legea a introdus și sancțiuni financiare în cazul refuzului de a-l lăsa pe părinte să intre în contact cu fiul sau fiica sa. Iar dacă se confirmă că există alienare, penalitățile devin obligatorii și vor fi dublate.

Un părinte poate fi decăzut din drepturi dacă îl denigrează constant pe celălalt părinte în fața copilului

Un alt text de lege menționează clar că violența domestică poate lua multe forme, inclusiv psihologică, deci pentru alienare parentală se poate cere un ordin de protecție.

Irina Tomescu, avocata tatălui: ”Înstrăinare părintească egal violență psihologică. Violență psihologică egal violență domestică. Și atunci, când se constată existența violenței domestice, statul, prin instituții, prin instanțe, e obligat să ia măsuri de protecția a oricărei victime”.

Alina Gorghiu, președinta Comisiei parlamentare ”România împotriva violenței domestice”: ”La alienarea parentală, când unul din părinți în mod constant denigrează celălalt părinte, lucru care îi creează o traumă profundă minorului care a rămas cu acel părinte, atunci acest lucru nu poate fi demonstrat decât de specialiști, în timp, cu probe, cu expertize”.

Înstrăinarea părintească a fost adăugată la motivele pentru care un părinte poate fi decăzut din drepturile părintești. Astfel, și în acest caz DGASPC Ilfov a cerut acest lucru în instanță. Cazul încă se judecă.

O noua forma de abuz va fi recunoscuta ca proba in divorturi de instantele romanesti. Ce reprezinta alienarea parentala

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-01-2026 19:02

