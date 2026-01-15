A ajuns în România cârtița uriașă care va străpunge Carpații. Are dimensiunea unui teren de fotbal și va săpa 20 de m pe zi

cartita carpati

În premieră pentru infrastructura din România, a ajuns la noi un utilaj uriaș care va fora prin munți, cu ajutorul unei tehnici noi, un tunel rutier de autostradă.

Florentina Bălășoiu

Mașinăria va străpunge Carpații pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești și va fi una dintre cele mai dificile lucrări de acest fel din țară. Utilajul a fost comandat din China și adus cu vaporul până în Constanța. Este nevoie de aproape 100 de transporturi agabaritice pentru a transporta piesele din care este alcătuit.

La aproximativ 100 de kilometri de București, în Călărași, mai multe tiruri și platforme speciale aduc primele componente ale utilajului.

Corespondent ȘtirileProTV: Și așa arată cel mai mare utilaj al mașinăriei. Cântărește peste o sută de tone și a fost adus pe un trailer modular de 24 de axe, practic 192 de roți. Alte trei transporturi sunt așteptate în cursul acestei zile. În total, autoritățile coordonează 95 de curse, astfel încât toate aceste piese să ajungă pe platforma din Călărași.

Utilajul denumit TBM, cunoscut sub numele de cârtiță mecanică, este conceput special pentru a săpa tuneluri.

Autostradă Germania
Un șofer român s-a urcat beat la volan și a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Avea alcoolemie mare

A fost comandat din China de constructorul italian responsabil de Secțiunea 3 de pe autostrada Sibiu-Pitești, între Cornetu și Tigveni.

Cât costă utilajul

Costă peste 20 de milioane de euro, fără a lua în calcul prețul de transport și montaj. O echipă de 30 de persoane se va ocupa să aducă toate componentele în siguranță. Pe platforma din Călărași vor fi construite hale mobile, astfel încât utilajul să fie preasamblat.

Transportator: A fost nevoie de multe studii de traseu, partea de depozitare, dacă se pot pune, cum se pot pune, echipamentul principal este pus pe un suport care se numește picior de elefant. Am avut nevoie de suportul poliției.

Corespondent ȘtirileProTV: Aceste componente ansamblate vor forma cel mai mare utilaj de forare folosit vreodată pe un șantier de autostradă din România. Utilajul are diametru de 12 metri, echivalentul unei clădiri de 4 etaje. Piesele uriașe puse cap la cap cântăresc 3300 de tone și au o lungime de 100 de metri. Cât un teren de fotbal.

În condiții normale, TBM-ul are o viteză de 20 de metri pe zi. Va fi folosit pentru început pe un singur fir.

Săpăturile vor dura peste un an

Tunelul Poiana va avea 1,7 km și două galerii cu câte două benzi pe sens. Va ajunge în șantier în primăvară, iar constructorul are nevoie de 3 luni să asambleze întregul echipament.

Manager proiect: Poarta frontală a TBM, care poartă denumirea de scut, va executa săpătura, pământul va fi transportat prin intermediul unei benzi transportoare, odată realizată săpătura se montează inele prefabricate care au 1,8 metri și este alcătuit din 9 segmente montate mecanizat.

Săpăturile la tunelul Poiana vor dura 15 luni, iar pe tronsonul de 37,4 kilometri, constructorul va ridica nu mai puțin de 53 de viaducte și poduri.

Cristi Pistol, director CNAIR: O inaugurare înainte de termen o să vedem pe lotul vecin, unde lucrările au un avans bun.

În momentul în care se va deschide circulația pe aceste sectoare, România va avea un coridor continuu de mare viteză de la Portul Constanța până la Nădlac.

Tânărul acuzat că și-a ucis mama în Franța a fost reținut în Cluj-Napoca, într-un centru comercial. Femeia a fost carbonizată

