Prințesa de Wales a furat toate privirile într-un costum roșu îndrăzneț. Apariție elegantă la Castelul Windsor. GALERIE FOTO

Kate Middleton a deschis 2026 cu primul său angajament regal solo, găzduind o recepție festivă la Castelul Windsor.

Joi, 15 ianuarie, Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, a primit echipa de rugby feminin a Angliei, proaspăt câștigătoare a Cupei Mondiale din septembrie 2025, notează People.

În calitate de patroană a Rugby Football Union, Kate a urmărit și meciul echipei în Grupa A contra Australiei în timpul competiției.

Pentru acest eveniment, Kate a ales un costum roșu, probabil ca un omagiu discret pentru porecla echipei, „Red Roses”.

Ansamblul, deja prezent în garderoba sa, include un sacou asimetric și pantaloni largi, purtat anterior la lansarea campaniei Shaping Us în 2023.

Costumul îndrăzneț este semnat Alexander McQueen, designerul rochiei sale de mireasă din 2011.

În timpul recepției, Kate a fost fotografiată primind cadouri, inclusiv un tricou semnat de întreaga echipă.

