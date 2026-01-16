Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

16-01-2026 | 15:57
trump zelenski
AFP

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Vlad Dobrea

Vineri, liderul de la Kiev a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii pe tema garanţiilor de securitate şi un pachet de redresare postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, relatează Reuters.

În cadrul discuţiilor, echipa de la Kiev speră, de asemenea, să obţină clarificări din partea SUA cu privire la poziţia Rusiei faţă de eforturile diplomatice susţinute de SUA pentru a pune capăt războiului, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferinţă de presă la Kiev susţinută alături de preşedintele ceh Petr Pavel.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters la începutul acestei săptămâni că s-ar putea întâlni cu Zelenski la Forumul Economic de la Davos, o întâlnire pe care liderul ucrainean a solicitat-o public.

Zelenski a precizat că Ucraina şi-a finalizat partea de lucru la documentele ce prezintă un „pachet de prosperitate” pentru deblocarea fondurilor necesare pentru costisitoarea reconstrucţie postbelică a Ucrainei, precum şi în cazul garanţiilor de securitate ale SUA menite să oprească un viitor atac rus. Oficialii ucraineni au declarat că ţara va avea nevoie de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia postbelică.

Trump, care l-a criticat adesea pe Zelenski, a declarat miercuri că Rusia este pregătită pentru un acord de pace şi că îl consideră pe liderul ucrainean un obstacol în calea păcii, o evaluare ce contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni. Washingtonul a presat Ucraina să accepte un acord de pace pe care îl va prezenta apoi Moscovei, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni au încercat să se asigure că Ucraina nu va mai fi atacată de Rusia în viitor.

Vineri, Zelenski a declarat că Rusia este cea care blochează eforturile de pace şi a citat recentele atacuri ale Moscovei asupra sistemului energetic al Ucrainei ca dovadă a intenţiilor reale ale Moscovei.

„Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a postat el pe reţelele sociale după conferinţa de presă.

Joi, în discursul său video către naţiune, Zelenski a dat asigurări că Ucraina îşi doreşte pacea. „Am discutat şi despre colaborarea diplomatică cu America – Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, a punctat Zelenski, referindu-se la o conversaţie telefonică pe care a avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Intervievat miercuri de Reuters, Trump a declarat că, în opinia sa, Ucraina este mai puţin pregătită decât Rusia să încheie un acord de pace. Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă războiul care durează de aproape patru ani, Trump a răspuns: „Zelenski”.

În comentariile sale de joi seara, Zelenski a repetat că atacurile continue ale Rusiei asupra obiectivelor energetice ucrainene şi a altor ţinte demonstrează că Moscova nu doreşte pacea. „Tocmai rachetele ruseşti, Shahed-urile ruseşti (drone) şi încercarea Rusiei de a distruge Ucraina sunt dovezi clare că Rusia nu este deloc interesată de acorduri”, a spus el.

La Moscova, joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase că Rusia este de acord cu Trump că Zelenski blochează un acord de pace, afirmând că preşedintele Vladimir Putin şi partea rusă rămân deschise la negocieri.

Trump şi Zelenski au avut o relaţie cu suişuri şi coborâşuri în eforturile de a rezolva cel mai mare conflict teritorial din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Trump şi vicepreşedintele SUA, JD Vance, s-au angajat într-o ceartă cu Zelenski în Biroul Oval în februarie 2025, sugerând că liderul ucrainean nu arăta recunoştinţă pentru asistenţa acordată de SUA.

Interacţiunile dintre ei au părut să se îmbunătăţească în întâlnirile ulterioare.

Sursa: News.ro

