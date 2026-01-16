Volkswagen va folosi datele culese de senzori și imaginile provenite de la mașinile clienților din România. Ce înseamnă asta

Volkswagen va folosi și în România datele de senzori și imaginile provenite de la autovehiculele clienților săi, scopul fiind optimizarea continuă a sistemelor de asistență pentru șofer. Grupul auto precizează că este necesar consimțământul clienților.

Grupul auto german Volkswagen a anunțat vineri că introduce și în România folosirea datelor de senzori și a imaginilor provenite de la mașinile clienților, măsură menită să asigure optimizarea continuă a sistemelor de asistență pentru șofer și funcțiilor pentru conducere automatizată.

Conglomeratul german Volkswagen are aproape 700.000 de angajați, în 100 de fabrici din 27 de țări și a produs în 2024 peste 9 milioane de mașini, cu venituri de 324,656 miliarde de euro și un profit net de 12,394 miliarde de euro.

Înființat în 1938, Volkswagen produce azi mărcile Audi, Bentley, Cupra, Jetta, Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda și Volkswagen, motociclete sub numele Ducati, vehicule utilitare ușoare sub marca Volkswagen Vehicule Comerciale și vehicule utilitare grele prin intermediul mărcilor Traton International Motors, MAN, Scania și Volkswagen Truck & Bus.

Într-un comunicat de presă emis vineri pentru clienții săi din România, Grupul Volkswagen menționează că se implică în îmbunătățirea continuă a siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic din Europa.

Pe baza experiențelor de succes din Germania, Grupul urmărește să își extindă programul de utilizare a datelor de la senzori și din imagini, provenite de la autovehiculele clienților, în circa 40 de țări europene – inclusiv România, transmite producătorul auto.

Proiectul se lansează în România chiar luna aceasta

Obiectivul este optimizarea continuă a sistemelor de asistență pentru șofer și funcțiilor pentru conducere automatizată, utilizând date de la situații reale din trafic. Clienții pot beneficia de aceste îmbunătățiri prin actualizări software pentru autovehiculele lor.

Îmbunătățirile continue aduse funcțiilor de conducere sporesc confortul și aduc o contribuție pozitivă la siguranța generală în trafic. Consimțământul clienților este necesar – evident, în deplină conformitate cu toate reglementările naționale și europene privind protecția datelor.

Lansarea este programată să demareze în ianuarie 2026 cu modelele de autoturisme Volkswagen, urmate de CUPRA, ŠKODA, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Audi și Porsche.

Cuprinzătoarea flotă de autovehicule a Grupului Volkswagen contribuie deja din prezent la o siguranță rutieră îmbunătățită. Printre altele, autovehiculele utilizează swarm data anonimizate pentru a genera hărți de înaltă rezoluție. Acest lucru ajută autovehiculele, de exemplu, să mențină ghidarea pe bandă pe drumurile fără marcaj al benzii de rulare.

Facilitează de asemenea recomandări de conducere precise și alerte de pericole, care pot fi îmbunătățite prin luarea în considerare a condițiilor meteo locale. Această „înțelepciune a mulțimii” face deja traficul rutier mai sigur pentru toată lumea.

Pentru a îmbunătăți continuu sistemele de asistență pentru șofer, inginerii Grupului Volkswagen urmăresc acum să utilizeze date de la situații reale din trafic. Acestea sunt semnificativ mai practice decât cele obținute din testări cu prototipuri sau simulări.

Obiectivul este proiectarea unor funcții de asistență pe care clienții să le perceapă ca fiind eficiente și pe care, în mod ideal, să le mențină activate permanent. Sistemele active nu îmbunătățesc doar siguranța șoferilor, ci și a tuturor participanților la trafic din jur.

Transmitere specifică de date numai în situații speciale

În munca lor, inginerii se concentrează asupra unor scenarii particulare, în care sistemele de asistență pentru șofer sunt deosebit de utile. Acestea pot include situații din trafic ce implică bicicliști și pietoni, cum ar fi traficul în intersecții din apropierea unei școli generale sau parcările aglomerate, complexe, ale supermarketurilor.

Transmiterea datelor poate fi declanșată de asistentul la frânarea de urgență, frânarea completă manuală și manevre evazive bruște. Anumite date de la senzori, funcții și imagini, sunt deosebit de relevante în aceste cazuri. Acestea includ imagini de la cameră, cu proximitatea autovehiculului, și rezultatele de detectare de la senzorii de mediu, precum și direcția de deplasare, viteza și unghiul direcției. Și informațiile despre vreme, vizibilitate și condiții de iluminare joacă un rol important.

Un exemplu ilustrativ: Autovehiculul ar trebui să analizeze cât mai precis posibil mișcările de la trecerile de pietoni și de pe trotuare. În cazul în care camera detectează pietoni îndreptându-se spre stradă – de exemplu, copii care se joacă – autovehiculul poate genera proactiv presiune de frânare pentru a facilita o frânare și mai rapidă în cazul unei urgențe.

În acest scop nu are loc o transmitere continuă de date. Consimțământul clienților reprezintă premisa fundamentală pentru transferul și procesarea datelor. Acest consimțământ poate fi acordat prin diverse canale și este implementat individual de către fiecare marcă – de exemplu, ca opțiune în profilul clientului. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor poate implica și pietoni și bicicliști

Colectarea și transmiterea datelor poate include și alte autovehicule sau alți participanți la trafic, precum pietoni și bicicliști aflați în imediata apropiere. Acest aspect este esențial, deoarece sistemele bazate pe camere trebuie să clasifice vizual cu precizie obiectele și persoanele, chiar și în condiții dificile, și să evalueze corect situații complexe din trafic.

Toate reglementările privind protecția datelor sunt, bineînțeles, respectate cu strictețe. Informații individuale despre persoanele din mediul rutier nu sunt relevante.

Părțile interesate pot solicita informații suplimentare sau revizui detaliile practicilor Grupului Volkswagen în materie de captare de date și declarațiile de confidențialitate pentru fiecare marcă, la datele de lansare pentru respectivele mărci, pe portalurile și site-urile web centrale ale mărcilor, dedicate confidențialității.

Pentru marca Volkswagen, care va fi prima care va lansa această inițiativă la nivel european pentru o mai bună siguranță rutieră, politica de confidențialitate poate fi găsită la următorul link: https://datenschutz.volkswagen.de/download/get-document-content/ro-RO/traffic-safety.

