Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.

Iranul este unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, care denunţă un complot al Washingtonului pentru a-l da jos de la putere.

Statele Unite au desfăşurat o importantă flotă militară în Caraibe pentru a desfăşura operaţiuni împotriva traficului de droguri.

De la începutul lunii, au confiscat două petroliere care transportau petrol venezuelean în cadrul unui „blocaj total” decretat de preşedintele Donald Trump.

Discuţia cu şeful diplomaţiei iraniene s-a axat pe „evenimentele recente din Caraibe, în special ameninţările, actele de piraterie ale Statelor Unite şi furtul navelor care transportau petrol venezuelean”, a scris ministrul venezuelean de externe, Yván Gil.

„Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice Iran, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a combate pirateria şi terorismul internaţional pe care Statele Unite încearcă să le impună prin forţă”, a subliniat el, după discuţia cu omologul său iranian, Abás Araqhchi.

Iranul a ajutat deja Venezuela, furnizându-i combustibil, alimente şi medicamente.

China şi Rusia, alte ţări aliate ale Venezuelei, şi-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu preşedintele Maduro în faţa desfăşurării militare americane.

