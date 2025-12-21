Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Stiri externe
21-12-2025 | 07:42
Nicolas Maduro
Getty

Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.

autor
Cristian Matei

Iranul este unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, care denunţă un complot al Washingtonului pentru a-l da jos de la putere.

Statele Unite au desfăşurat o importantă flotă militară în Caraibe pentru a desfăşura operaţiuni împotriva traficului de droguri.

De la începutul lunii, au confiscat două petroliere care transportau petrol venezuelean în cadrul unui „blocaj total” decretat de preşedintele Donald Trump.

Discuţia cu şeful diplomaţiei iraniene s-a axat pe „evenimentele recente din Caraibe, în special ameninţările, actele de piraterie ale Statelor Unite şi furtul navelor care transportau petrol venezuelean”, a scris ministrul venezuelean de externe, Yván Gil.

Citește și
Trump Maduro
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau”

„Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice Iran, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a combate pirateria şi terorismul internaţional pe care Statele Unite încearcă să le impună prin forţă”, a subliniat el, după discuţia cu omologul său iranian, Abás Araqhchi.

Iranul a ajutat deja Venezuela, furnizându-i combustibil, alimente şi medicamente.

China şi Rusia, alte ţări aliate ale Venezuelei, şi-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu preşedintele Maduro în faţa desfăşurării militare americane.

SUA suspendă „Loteria Vizelor” după atacul de la Universitatea Brown. Programul de imigrare aleatorie va fi oprit temporar

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, iran, venezuela,

Dată publicare: 21-12-2025 07:42

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară”
Stiri externe
Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară”

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi dpa.

Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau”
Stiri externe
Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau”

Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:

Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA
Stiri externe
Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA

Armata americană anunţă o nouă operaţiune letală împotriva traficului de droguri legat de Venezuela, pe fondul unei campanii tot mai agresive lansate de Washington.

Donald Trump a instituit blocada petrolieră. „Venezuela este înconjurată complet de cea mai mare armată constituită vreodată”
Stiri externe
Donald Trump a instituit blocada petrolieră. „Venezuela este înconjurată complet de cea mai mare armată constituită vreodată”

Președintele Donald Trump a anunțat marți că a ordonat o „blocadă totală și completă” împotriva petrolierelor sancționate care vin sau pleacă din Venezuela.

Recomandări
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș
Stiri Turism
Crăciunul din New York. Contrastul dintre magia de pe Instagram și realitatea aglomerată și intensă din oraș

Crăciunul din New York pare desprins dintr-un film atunci când îl vedem pe Instagram: lumini strălucitoare, decor de film, zâmbete și reclame spectaculoase. Dar realitatea e mult mai intensă.

”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa
Stiri externe
”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii
Stiri Sociale
Noua tradiție ”Elf on the shelf” din America devine modă și la români. Ce reprezintă și cât de sănătoasă este pentru copii

Moda lansată de vestici, ”Elf on the shelf” - pe românește, ”spiridușul de pe raft” - ia amploare și la noi în țară. Tradiția vine de peste Ocean, unde părinții mută o jucărie-spiriduș prin casă, pe timpul nopții.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28