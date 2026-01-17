Peste 3.000 de morţi în Iran de la începutul protestelor. ONU cere să oprească execuțiile și să investigheze toate decesele

17-01-2026 | 08:55
Protest in Iran
Agerpres

Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885 manifestanţi, a raportat, sâmbătă, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, informează Reuters.

Locuitorii au indicat că represiunea pare să fi înăbuşit în mare măsură protestele pentru moment, iar mass-media oficială iraniană a raportat noi arestări.

La Teheran, locuitorii au declarat că oraşul era calm de patru zile şi au raportat prezenţa unor drone care survolau oraşul, fără semne de proteste joi sau vineri.

Persoanele intervievate au refuzat să fie identificaţi, din motive de securitate.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie din cauza inflaţiei galopante din Iran, a cărui economie este paralizată de sancţiuni, devenind ulterior una dintre cele mai importante mişcări de contestare pe care regimul islamic le-a cunoscut de la revoluţia din 1979 care l-a adus la putere.

ONU cere Iranului să oprească execuțiile și să ancheteze decesele protestatarilor

Organizația Națiunilor Unite a cerut joi Iranului să oprească orice execuții ale protestatarilor eventual planificate și să ancheteze toate decesele în rândul acestora, în mod independent și transparent, transmit dpa și AFP.

Apelul a fost formulat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU la New York, convocată la cererea SUA, de către Martha Pobee, asistentă a secretarului general în cadrul Departamentului pentru Afaceri Politice și de Consolidare a Păcii.

Ea a insistat că 'cei responsabili de orice ilegalități trebuie trași la răspundere conform normelor și standardelor internaționale'.

Pobee a apreciat că situația din Iran este 'fluidă și profund îngrijorătoare'și a transmis un mesaj al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a cerut tuturor părților să manifeste maximum de reținere.

Sursa: Agerpres, News.ro

