Mărturii cutremurătoare din Iran. Familiile protestatarilor uciși plătesc mii de dolari pentru a-i îngropa

Donald Trump a fost convins în ultima clipă să nu atace Iranul, scrie presa occidentală, citând surse din Orientul Mijlociu. Iar cei care au dus munca de convingere au fost oficiali din Arabia Saudită, Qatar și Oman.

Între timp, pare că protestele s-au redus considerabil. În schimb, martorii care au reușit să ia legătura cu presa străină transmit că securitatea a fost puternic consolidată în capitala Teheran.

Ben Wedeman, CNN: „Se pare că ritmul protestelor anti-regim din Iran a scăzut oarecum. În noaptea de miercuri spre joi, lumea se aștepta ca Statele Unite să lanseze un atac aerian sau de orice fel împotriva Iranului. Asta, după ce președintele Trump a transmis (n.r. iranienilor) că ajutorul este pe drum. Se pare că acum și-a schimbat tonul și a declarat că uciderea protestatarilor s-a încheiat și că nu vor mai fi executate persoanele reținute. Dar toate motivele care i-au scos pe oameni în stradă rămân neschimbate”.

Arabia Saudită, Qatar şi Oman au depus eforturi pentru a-l descuraja pe preşedintele Donald Trump să atace Iranul, ca răspuns la represiunea sângeroasă a protestelor, susține un înalt oficial saudit, citat de presa occidentală. Casa Albă transmite că nu este exclus ca liderul american să se răzgândească în privința acestei hotărâri.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Președintele și echipa sa au comunicat regimului iranian că, dacă uciderile continuă, vor exista consecințe grave. Dar președintele a primit un mesaj, așa cum v-a dezvăluit tuturor și întregii lumi, că uciderile și execuțiile vor înceta. Iar președintele a aflat că 800 de execuții care erau programate și ar fi trebuit să aibă loc ieri au fost oprite”.

Mărturii cutremurătoare din Iran

Între timp, activiști iranieni care trăiesc în Occident povestesc că forțele de securitate fac percheziții și strâng informații despre cei care au participat la proteste.

Familiile celor uciși în timpul manifestațiilor au ajuns să țină corpurile acasă, ori să le îngroape în secret. Pe de altă parte, rudele celor morți în custodia poliției sau în spital spun că autoritățile cer sume mari de bani, pentru a le returna trupurile celor dragi.

Potrivit BBC, oamenii mărturisesc că li s-a cerut până la 7.000 de dolari, pentru a avea dreptul să-și înmormânteze morții cum se cuvine. Iar medicii vorbec de numărul mare de victime, care au ajuns să umple morgile spitalelor.

Negin Shiraghei, activistă din Iran: „Am fost jurnalistă timp de 20 de ani înainte să devin activistă. Dar aceasta a fost cea mai îngrozitoare experiență a vieții mele. Sunt o mulțime de victime, (n.r. autoritățile) au tras special parcă să-i omoare pe protestatari. De asemenea, răpesc victimele din spitale. Am vorbit cu un doctor, un chirurg care a reușit cu greu să opereze pe cineva rănit, pentru că și asta e dificil. Iar apoi, imediat ce persoana rănită a ieșit din sala de operație, au venit forțele de securitate să o preia”.

Un atac asupra Iranului, dificil de planificat chiar si pentru SUA

Chiar dacă planează o imensă incertitdune asupra situației din Iran, Pentagonul a ordonat unui portavion staționat în Marea Chinei de Sud să se îndrepte către Orientul Mijlociu.

Beth Sanner, fost director adjunct al comunității de informații din SUA: „Este o decizie cu adevărat dificilă pentru că e greu sa efectuezi lovituri aeriene eficiente asupra Gardienilor Revolutiei și milițiilor Basij, care au baze dispersate în toată țara. Pe de altă parte, există riscul repetării momentului Obama. Acesta a stabilit o linie roșie pentru dictatura din Siria - atacul cu arme chimice. Pe care însă regimul Assad l-a comis, iar administrația americană nu a făcut nimic. Sper că (n.r. președintele Trump) doar trage de timp ca să mute forte în zonă și să analizeze care ar fi țintele potențiale”.

Reporter: „De ce speri că nu e serios?”

Beth Sanner: „Pentru că acest regim a comis atâtea atrocități de-a lungul anilor, numai anul trecut execuțiile au atins un nivel record, nu vrei să-l legitimezi negociind cu el”.

Pe de altă parte, într-un interviu acordat agenției Reuters, Donald Trump a exprimat îndoieli cu privire la capacitatea prințului exilat Reza Pahlavi de a obţine sprijinul populaţiei iraniene pentru a prelua puterea.

„Pare foarte simpatic, dar nu ştiu dacă ţara lui l-ar accepta ca lider”, a declarat Trump, despre fiul șahului alungat de la conducerea Iranului, de Revoluția Islamică din 1979.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













