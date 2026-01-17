Reza Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului: „Republica islamică va cădea. Acest regim este la capătul puterilor”

Stiri externe
17-01-2026 | 07:26
Reza Pahlavi
AFP

Reza Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului, a declarat vineri, la Washington, că Republica islamică va cădea şi a cerut atacuri „chirurgicale” împotriva Gardienilor Revoluţiei (AFP).

autor
Ioana Andreescu

„Republica islamică va cădea, nu este o problemă de «dacă», ci de «când»”, a declarat Reza Pahlavi într-o conferinţă de presă la Washington.

„Acest regim este la capătul puterilor, el este cu siguranţă pe punctul de a se prăbuşi”, a spus el.

Reza Pahlavi, care are reşedinţa în Statele Unite, dă asigurări că este pregătit să conducă o tranziţie democratică în ţara sa şi anunţă că a elaborat „un plan pentru primele 100 de zile după căderea regimului şi în vederea reconstrucţiei şi stabilizării pe termen lung a ţării noastre”, promiţând, de asemenea, o normalizare a relaţiilor cu Israelul.

„Mă voi întoarce în Iran”, a declarat el, adăugând că se consideră „singurul care poate garanta o tranziţie stabilă”.

donald trump
Donald Trump asigură: „Uciderile s-au terminat în Iran. Nu sunt planificate execuții". Intervenția SUA, mai puțin probabilă

„Astăzi, în timp ce compatrioţii mei fac apel la mine să preiau frâiele, reafirm angajamentul pe care mi l-am asumat toată viaţa, preluând conducerea mişcării care va permite preluarea ţării noastre de la forţe ostile antiiraniene care o ocupă şi îi omoară copiii”, a declarat el.

Moştenitorul tronului şahului Iranului, Reza Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, trăieşte în exil în Statele Unite de la Revoluţia din 1979, care l-a răsturnat pe tatăl său de la putere. El se prezintă în prezent ca o figură a unităţii în contestarea care zguduie ţara.

O figură contestată în interiorul opoziţiei iraniene

Numele său a reapărut la manifestaţii încă din 28 decembrie, când a început valul de contestare, sub sloganul „Pahlavi bar migarde!” („Pahlavi va reveni!”).

Fostul prinţ moştenitor, care dă asigurări de mult timp că nu revendică tronul, rămâne însă o figură clivantă, inclusiv în rândul opoziţiei iraniene, extrem de fragmentată.

„Poporul iranian ia măsuri decisive pe teren. Este acum timpul ca comunitatea internaţională să i se alăture deplin”, a adăugat el.

Valul de proteste din Iran a fost înăbuşit — pentru moment — de o represiune violentă, soldată cu mii de morţi, potrivit unor experţi şi ONG-uri, la o săptămână după manifestaţii importante împotriva puterii, unele dintre cele mai ample de la proclamarea Republicii islamice, în 1979.

„Nu mai este vorba despre o simplă represiune, ci despre o ocupaţie străină îmbrăcată în robe clericale”, a declarat Pahlavi.

El a cerut comunităţii internaţionale „să protejeze poporul iranian prin slăbirea capacităţii represive a regimului”, respectiv prin desfăşurarea unor „atacuri chirurgicale” împotriva liderilor Gardienilor Revoluţiei Islamice şi a infrastructurii de comandament şi control a acestora.

Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri că va interveni împotriva reprimării sângeroase desfăşurate de Guvernul iranian împotriva manifestanţilor, dând asigurări că „ajutorul este pe drum”.

Cu toate acestea, preşedintele american s-a abţinut, pentru moment, să acţioneze şi chiar a mulţumit vineri Guvernului iranian pentru că a anulat „toate spânzurările prevăzute” ale manifestanţilor.

„Respect puternic faptul că toate spânzurările prevăzute, care trebuiau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de liderii Iranului. Mulţumesc!”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Apel către Macron

Întrebat despre poziţia preşedintelui american, Pahlavi a răspuns că „cred că preşedintele Trump este un om de cuvânt şi că, până la urmă, va trece de partea poporului iranian, aşa cum a spus”.

Adresându-se preşedintelui francez Emmanuel Macron, al cărui răspuns faţă de represiunea din Iran a fost considerat timid, Pahlavi l-a îndemnat să le transmită iranienilor „un mesaj clar” de susţinere.

„Alegerea este foarte simplă de făcut şi îl sfătuiesc pe preşedintele francez, dacă îmi permite, să asculte apelul milioanelor de iranieni care se îndreaptă către lumea liberă şi spun: «Ce spuneţi? Sunteţi cu noi?» Şi sper ca preşedintele francez să spună, până la urmă, că se alătură poporului iranian”, a declarat el.

Sursa: News.ro

Etichete: iran, regim, manifestatii, islamiști,

Dată publicare: 17-01-2026 07:26

