Putin se vrea pacificator. În plin război în Ucraina, vrea să medieze conflictul Iran-SUA-Israel

Stiri externe
16-01-2026 | 14:16
Vladimir Putin
Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin a purtat vineri convorbiri separate cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele iranian Masoud Pezeshkian, discutând situația tensionată din Iran.

autor
Mihai Niculescu

Liderul de la Moscova s-a oferit să medieze conflictul din Orientul Mijlociu. Anunțul Kremlinului vine pe fondul represiunii dure a protestelor din Teheran, care au determinat amenințări cu intervenție din partea președintelui american Donald Trump, transmite news.ro.

Rusia, care a semnat anul trecut un pact strategic de 20 de ani cu Iranul, urmărește să-și consolideze influența în regiune după pierderea altor aliați precum Bashar al-Assad din Siria și Nicolas Maduro din Venezuela. În dialogul cu Netanyahu, Putin a prezentat propuneri pentru stabilitate și de a „continua eforturile de mediere şi de a promova un dialog constructiv cu participarea tuturor statelor interesate”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat rolul Rusiei: „Rusia oferă deja asistenţă nu numai Iranului, ci şi întregii regiuni, precum şi cauzei stabilităţii şi păcii regionale. Acest lucru se datorează în parte eforturilor preşedintelui de a contribui la reducerea tensiunilor”. Moscova susține programul nuclear civil iranian, contracarând acuzațiile occidentale privind dezvoltarea de arme atomice.

Contextul discuțiilor este marcat de escaladări recente: anul trecut, Israelul și SUA au atacat instalații nucleare iraniene, iar Teheranul a purtat un război de 12 zile cu Israelul.

Citește și
calorifer, ger, caldura
O nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a lăsat din nou municipiul Craiova fără căldură

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, SUA, iran, vladimir putin, mediator,

Dată publicare: 16-01-2026 14:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear
Stiri externe
Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear

Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de unul sau doi ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina, a declarat Serghei Karaganov, consilier al administrației prezidențiale ruse.

O nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a lăsat din nou municipiul Craiova fără căldură
Stiri actuale
O nouă avarie la reţeaua primară de termoficare a lăsat din nou municipiul Craiova fără căldură

Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură pentru cel puţin 24 de ore, după ce a apărut o nouă avarie pe reţeaua primară de termoficare a oraşului în zona centrală - zona Hotel Ramada.

Explozie puternică urmată de un incendiu de amploare, în centrul orașului Utrecht. Sunt cel puțin patru răniți
Stiri externe
Explozie puternică urmată de un incendiu de amploare, în centrul orașului Utrecht. Sunt cel puțin patru răniți

O "explozie puternică" a zguduit joi centrul oraşului Utrecht, în centrul-vestul Olandei, declanşând un incendiu de amploare şi rănind cel puţin patru persoane, au declarat autorităţile, relatează AFP şi Reuters.

Radarele chinezești intens promovate par să fi fost de puțin ajutor atunci când SUA au lansat atacul împotriva Venezuelei
Stiri externe
Radarele chinezești intens promovate par să fi fost de puțin ajutor atunci când SUA au lansat atacul împotriva Venezuelei

Armata Venezuelei dispunea de radare antiaeriene fabricate în China în momentul în care Statele Unite au lansat, la începutul acestei luni, un atac aerian surpriză asupra țării pentru a-l captura pe liderul de atunci, Nicolás Maduro.

Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului
Stiri actuale
Ce nu se spune despre Mihai Eminescu. Curiozități și lucruri mai puțin știute din viața poetului

Mihai Eminescu este cunoscut drept poetul național al românilor, simbol al geniului literar.

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59