Putin se vrea pacificator. În plin război în Ucraina, vrea să medieze conflictul Iran-SUA-Israel

Liderul de la Moscova s-a oferit să medieze conflictul din Orientul Mijlociu. Anunțul Kremlinului vine pe fondul represiunii dure a protestelor din Teheran, care au determinat amenințări cu intervenție din partea președintelui american Donald Trump, transmite news.ro.

Rusia, care a semnat anul trecut un pact strategic de 20 de ani cu Iranul, urmărește să-și consolideze influența în regiune după pierderea altor aliați precum Bashar al-Assad din Siria și Nicolas Maduro din Venezuela. În dialogul cu Netanyahu, Putin a prezentat propuneri pentru stabilitate și de a „continua eforturile de mediere şi de a promova un dialog constructiv cu participarea tuturor statelor interesate”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat rolul Rusiei: „Rusia oferă deja asistenţă nu numai Iranului, ci şi întregii regiuni, precum şi cauzei stabilităţii şi păcii regionale. Acest lucru se datorează în parte eforturilor preşedintelui de a contribui la reducerea tensiunilor”. Moscova susține programul nuclear civil iranian, contracarând acuzațiile occidentale privind dezvoltarea de arme atomice.

Contextul discuțiilor este marcat de escaladări recente: anul trecut, Israelul și SUA au atacat instalații nucleare iraniene, iar Teheranul a purtat un război de 12 zile cu Israelul.

