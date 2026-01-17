Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană a cerut companiilor aeriene să evite spaţiul aerian al Iranului

17-01-2026 | 11:26
iran proteste
Getty

Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut vineri companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând "situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane", informează sâmbătă dpa.

EASA a sfătuit operatorii aerieni să "dea dovadă de prudenţă şi să implementeze planuri de contingenţă pentru operaţiuni şi planificarea rutelor în spaţiul aerian al ţărilor vecine, în special acolo unde se află baze militare americane".

Avertismentul va rămâne în vigoare timp de o lună

Avertismentul, ce urmează să fie valabil până pe 16 februarie, va rămâne iniţial în vigoare timp de o lună, a declarat agenţia europeană.

De la începutul protestelor în masă împotriva regimului autoritar al Republicii Islamice, în urmă cu mai bine de două săptămâni, preşedintele Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri Iranul cu intervenţia SUA.

EASA a declarat că forţele iraniene de apărare aeriană au fost "în stare de alertă sporită" pe fondul escaladării protestelor, adăugând că "există în prezent o probabilitate crescută de identificare greşită" în spaţiul aerian iranian.

donald trump armata
NBC News: Trump ar dori ca acțiunea militară în Iran să fie rapidă și decisivă. „Ajutorul este pe drum”, le-a zis iranienilor

"Prezenţa şi posibila utilizare a unei game largi de arme şi sisteme de apărare aeriană, combinate cu răspunsuri imprevizibile ale statelor şi potenţiala activare a sistemelor SAM, creează un risc ridicat pentru zborurile civile care operează la toate altitudinile şi nivelurile de zbor", a declarat EASA în avizul său.

Situaţia este monitorizată îndeaproape pentru a evalua nivelul de risc, a adăugat agenţia.

Conform relatărilor din mass-media americane, în prezent Washingtonul îşi consolidează prezenţa militară în Orientul Mijlociu, inclusiv prin desfăşurarea portavionului USS Abraham Lincoln şi a mai multor nave însoţitoare.

Până în prezent nu a existat nicio confirmare oficială a desfăşurării lor din partea Pentagonului.

Sursa: Agerpres

