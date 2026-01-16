Casa Albă afirmă că Iranul a oprit execuţia a 800 de manifestanţi după avertismentele lui Trump. „Toate opţiunile, pe masă”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanţi, în urma ameninţărilor cu intervenţia formulate de preşedintele american Donald Trump.

Purtătoarea de cuvânt a adăugat că pentru Statele Unite „toate opţiunile” rămân pe masă, notează AFP, preluat de Agerpres.

„Preşedintele înţelege astăzi că 800 de execuţii care erau programate şi urmau să aibă loc ieri (miercuri) au fost suspendate”, a declarat Karoline Leavitt presei.

„Toate opţiunile rămân pe masă pentru preşedinte”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, reamintind că Donald Trump a avertizat Iranul cu privire la „consecinţele grave” dacă reprimarea manifestaţiilor va continua.

De asemenea, ea a confirmat că preşedintele SUA a vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care, potrivit New York Times, i-a cerut să nu intervină militar în Iran.

De la declanşarea protestelor, pe 28 decembrie, Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri cu intervenţia împotriva Teheranului. Miercuri, el a afirmat că a fost informat „de surse foarte importante” că „uciderile au încetat” şi că execuţiile planificate ale manifestanţilor „nu vor avea loc”.

În faţa uneia dintre cele mai grave provocări pentru Republica Islamică de la proclamarea sa în 1979, apărătorii drepturilor omului au denunţat o represiune soldată cu mii de morţi, într-o ţară în care accesul la internet rămâne restricţionat de peste o săptămână.

Cel puţin 1.500 de persoane condamnate la moarte au fost executate în Iran în 2025, potrivit unui bilanţ publicat la începutul lunii ianuarie de ONG-ul Iran Human Rights (IHR), care a afirmat că acesta este cel mai mare număr anual de execuţii înregistrat de organizaţie în ultimii 35 de ani.

