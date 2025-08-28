Liderii de top ai lumii care vin la marea paradă militară chineză. Se așteaptă o fotografie de grup istorică

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin vor participa săptămâna viitoare la masiva paradă militară a Chinei, alături de aproape 30 de șefi de stat, a anunțat joi Ministerul chinez de Externe.

Parada, care va avea loc în Piața Tiananmen din Beijing la 3 septembrie, face parte din comemorările Chinei pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei.

Anunțul, care îi plasează pe Putin și Kim în fruntea listei de invitați ai lui Xi, pregătește terenul pentru o fotografie extraordinară cu cei trei lideri autocrați stând unul lângă altul în vârful Porții Păcii Cerești din Beijing, într-o demonstrație fără echivoc de unitate, comentează jurnaliștii de la CNN.

Agenția de presă de stat nord-coreeană KCNA a confirmat participarea lui Kim, în ceea ce ar fi prima călătorie a liderului nord-coreean în China din 2019. Kim, care a efectuat doar 10 călătorii în străinătate de la preluarea puterii în 2011, a părăsit ultima dată țara sa izolată în 2023, pentru a se întâlni cu Putin, într-un port îndepărtat din Extremul Orient al Rusiei.

Parada îi oferă șefului retras al celui mai sancționat regim din lume o ocazie rară de a apărea alături de alți lideri mondiali care gravitează în jurul unei ordini mondiale alternative pe care Xi și Putin au încercat să o creeze.

Confirmarea participării lui Kim la paradă vine la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat că ar dori să se întâlnească cu liderul nord-coreean, anul acesta.

Etalarea puterii militare

Beijingul își arată forța militară într-un moment de incertitudine geopolitică sporită, pe măsură ce Trump dinamitează alianțele și parteneriatele americane. De asemenea, acest lucru are loc pe fondul poziției tot mai agresive a Chinei față de Taiwan și al disputelor sale teritoriale cu țările vecine, arată sursa citată.

Vor fi 26 de șefi de stat și de guvern străini care vor participa la paradă, inclusiv prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, a declarat ministrul adjunct de externe Hong Lei într-o conferință de presă la Beijing.

Narendra Modi, prim-ministrul Indiei, marea rivală a Pakistanului, care se va afla în orașul chinez Tianjin pentru un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai în acest weekend, nu se află pe lista liderilor de la paradă.

Va veni însă șeful juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing, care îndeplinește funcția de președinte interimar al acestei țări, după ce o lovitură de stat militară a răsturnat guvernul ales în 2021 și a aruncat țara într-un război civil devastator.

Printre alți invitați se numără liderii europeni favorabili Rusiei, Aleksandar Vucic din Serbia și Robert Fico din Slovacia.

Liderii din marile capitale occidentale sunt absenți, deși China a fost un partener crucial al puterilor aliate în Pacific, în cel de-al Doilea Război Mondial. Lupta țării împotriva invaziei la scară largă a Japoniei a devenit un front major al războiului din Asia, care s-a încheiat abia în 1945 cu capitularea Japoniei.

Demonstrație de fast

Conflictul a continuat în China între forțele comuniste și cele naționaliste, până când primele au ieșit învingătoare în 1949, ducând la crearea Republicii Populare Chineze, pe care Xi o conduce în prezent.

Parada de 70 de minute de miercuri va include peste 10.000 de soldați, peste 100 de aeronave și sute de echipamente terestre, demonstrând puterea militară în creștere a Chinei sub conducerea lui Xi, care a făcut din modernizarea Armatei Populare de Eliberare (APL) o misiune centrală a guvernării sale.

Spectacolul atent coregrafiat va oferi o perspectivă rară asupra tehnologiei militare chineze care avansează rapid. Oficialii au declarat că toate echipamentele expuse sunt de producție internă și sunt operaționale, multe dintre ele fiind în premieră - de la drone de ultimă generație, sisteme de bruiaj electronic, arme hipersonice, tehnologii de apărare aeriană și antirachetă la rachete strategice.

Beijingul a fost principalul susținător politic și economic al Coreei de Nord timp de decenii, furnizând o linie crucială pentru economia acesteia, puternic sancționată de Occident. Coreea de Nord este, de asemenea, singurul aliat oficial al Chinei, cu un tratat de apărare reciprocă semnat în 1961.

În ultimii ani, Coreea de Nord a întreținut legături mai strânse cu Rusia, pe fondul războiului dur al Moscovei împotriva Ucrainei, complicând echilibrul geopolitic al Asiei de Est și eforturile Chinei de a menține stabilitatea regională.

Xi, cel mai puternic susținător al lui Putin, a privit cu precauție cum liderul rus și Kim au creat o nouă alianță, în cadrul căreia Coreea de Nord a trimis trupe pentru a se alătura războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Anul trecut, Putin și Kim au semnat un pact de apărare istoric la Phenian și s-au angajat să ofere asistență militară imediată în cazul în care celălalt este atacat - o mișcare care a zguduit SUA și aliații săi asiatici.

Hong, ministrul adjunct de externe chinez, a salutat „prietenia tradițională" dintre China și Coreea de Nord în conferința de presă de joi, menționând că cele două țări s-au sprijinit reciproc în lupta împotriva invaziei Japoniei în urmă cu opt decenii.

„China este dispusă să continue să lucreze mână în mână cu Coreea de Nord pentru a consolida schimburile și cooperarea, pentru a avansa construcția socialistă și pentru a colabora îndeaproape în promovarea păcii și stabilității regionale, precum și în protejarea echității și justiției internaționale", a declarat Hong.

